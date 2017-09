Nu trece o zi fără ca Dorin Chirtoacă să o atace pe Maia Sandu: „Unirea este incompatibilă cu noţiuni ca „înghiţitul”

Într-o intervenție pe facebook, primarul suspendat al Chișinăului o atacă din nou pe lidera PAS, Maia Sandu, ca urmare a declarațiilor sale despre faptul că, „Unirea trebuie făcută democratic, nu impusă, așa cum a fost făcută altădată”.

Chirtoacă și-a intitulat postarea „UNIREA, în imPAS cu Maia Sandu” în declarațiile sale acesta susține că Maia Sandu ar putea să pierdă electoratul unionist prin afirmațiile sale, „Unirea este incompatibilă cu noţiuni că "înghiţitul". În schimb cine vrea să "înghită" electorat de peste tot şi mai ales unionist, coborând Unirea la nivelui ingurgitării şi digestiei, s-ar putea să se înece, să piardă electoratul unionist, iar pe cel neunionist aşa şi să nu-l obţină (o dublă pierdere), ” scrie primarul.

„UNIREA

în imPAS cu Maia Sandu:

1. Unirea este un ideal, idealul suprem al poporului român, ideal care va asigura dăinuirea şi prosperitatea neamului românesc în cadrul UE

2. Unirea trebuie promovată cu orice preţ, sunt mii care au vărsat sânge şi au făcut temniţă pentru asta. Unirea trebuie promovată chiar şi dacă diverse puteri de la Est sau de la Vest încă se mai opun. Cu prima ocazie posibilă, Unirea trebuie făcută, în oricare context, la orice etapă a "democraţiei şi a statului de drept" din RM. În anul 1989, când a căzut Zidul Berlinului, RDG nu era nici democrată, nici cu stat de drept şi profund coruptă că orice stat comunist. Cred că şi pentru noi va veni ziua când vom lua cu asalt "zidul" nostru, Prutul, că fiind singură soluţie pentru a pune capăt experimentelor pe oameni care se fac aici din 1812. Pentru această trebuie voinţă şi numai voinţă, aşa cum a spus cineva şi în comentarii.

3. Aţi spus: "Există în rândul nostru membri care imapartesc dezideratul Unirii". Ei, mulţi membri împărtăşesc, dar: "noi, membrii din noul birou PAS considerăm că nu este real că UE să permită că un stat membru să ighita un teritoriu". Adică noi biroul, şi ei membrii... Se putea spune totuşi altfel: "Noi, toţi membrii PAS vrem în UE, iar o bună parte din membrii PAS vor şi Unirea, fapt pentru care va admirăm. Eu că preşedinte PAS împărtăşesc şi eu acest ideal, mi-aş dori să aibă loc şi cât mai repede, dar...!" (deşi din discurs a rezultat că nu-l împărtăşiţi, şi doar aşa v-aţi da după val, dacă o fi, când o fi, la un referendum, că nu putem fi înghiţiţi, că nu permite UE etc)

4. Unirea este incompatibilă cu noţiuni că "înghiţitul". În schimb cine vrea să "înghită" electorat de peste tot şi mai ales unionist, coborând Unirea la nivelui ingurgitării şi digestiei, s-ar putea să se înece, să piardă electoratul unionist, iar pe cel neunionist aşa şi să nu-l obţină (o dublă pierdere).

5. Aţi mai spus: ""..trebuie să existe consens naţional ... şi să fie o decizie democratică, nu poate fi impusă sau făcută Unirea aşa cum s-a întâmplat altădată." Adică: stimaţi unionişti, staţi în banca voastră (în ultima banca sau chiar sub banca) pentru că nu avem consens naţional, că la referendum nu se câştigă cu Unirea, de impus nu poate fi vorba (de parcă ar avea şi cine, şi cu ce), iar votată în Parlament aşa cum a fost în Sfatul Ţării în 1918 nu se va mai întâmplă. În concluzie - NO WAY, UNIREA.

"Ne vom salva doar revenind la românism

şi realizând reîntregirea neamului românesc!"

Gheorghe Ghimpu

(de pe piatră de mormânt)”

Amintim că ieri Dorin Chirtoacă i-a adresat liderei PAS o altă postare în care se întreabă: „De unde ați luat că Unirea a fost impusă acum 100 de ani”. Declarațiile Maiei Sandu despre unire au strâns un val de critici în mediul politic.

