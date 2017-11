Nuntă fără mire

Cartea, așa cum demonstrează și titlul, are două părți, în care Buddy Glass e povestitorul. Prima, Dulgheri, ridicați grinda acoperișului, e povestea unei amiezi speciale: ziua nunții lui Seymour, unde doar Buddy se prezintă din partea mirelui. Și când spun doar Buddy, am în vedere că și mirele lipsește.

Prilej perfect pentru ca Buddy să devină victima invitaților miresei, personaje caraghioase, fiecare cu un tipar specific, care provoacă naratorul la descrieri spectaculoase. E suficient să ne rezumăm la unchiul surd al miresei, în fața căruia Buddy se închină, declarându-l un mare poet.





Povestea are un umor mult mai afișat decât celelalte povestiri ale lui Salinger, nu doar un umor de situație, care până la urmă e mai previzibil și mai ușor de construit, ci mai ales unul născut din măiestria scriitorului de a face cele mai neașteptate comparații.

Partea a doua a cărții, Seymour: o prezentare, e un incredibil curs de scriere creativă. Toată frământarea personajului Buddy de a scrie o prezentare corectă despre fratele său mai mare, face cu totul altceva: dă sfaturi practice, directe sau indirecte, de scriere ficțională. Adresarea către cititor e constantă pe parcursul acestei părți, explicațiile sunt abundente mai ales referitor la optarea pentru o anumită formulare sau pentru diferitele unghiuri de abordare.

Un scriitor are foarte multe de învățat de la Salinger, iar un cititor e de asemenea extrem de câștigat. Nu voi spune niciodată că Salinger e cel mai bun sau primul, însă e cu siguranță un scriitor care intră în lista lecturilor obligatorii.

Am citit și această carte cu zâmbetul pe buze, ca în cazul celorlalte. Am profitat de lecturi, mi-am notat idei, descrieri, momente la care să revin cât de des cu putință, mi-am pus sub sechestru colecția Salinger (mai ales că ultimul volum nu a fost legat cum trebuie la editură) și am hotărât să vă îndemn să urmăriți ofertele Editurii „Polirom”, unde deseori cărțile lui Salinger se vând la pachet. Mai ales că acum avem posibilitatea să comandăm cărți din România de pe elefant.md.