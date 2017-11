O nouă rasă de ovine în ROMÂNIA. „Prolific”, rezultatul a 30 de ani de cercetare

Specialiştii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas, judeţul Constanţa, au creat după 30 de ani de experimente o nouă rasă de oi.

„Prolific” este în curs de omologare, iar cercetătorii promit că va depăşi aşteptările crescătorilor de ovine.

Proiectul a început încă din 1988 când specialiştii au creat o nouă rasă de oi prin încrucişarea altor patru rase: Merinos de Palas, Romanov, Landrace Finlandez şi Border Leincester.





„Prolific” nu este o rasă specializată pentru carne, dar sub aspectul proporţiei carne/oase este superioară raselor româneşti, obţinându-se o cantitate mai mare de carne cu 25 % . De exemplu, un berbec de 8 luni cântăreşte aproximativ 50 de kilograme. De asemenea, noua rasă de oi are o fibră mai fină, un gust plăcut, departe de gustul clasic al cărnii de oaie, şi, cel mai important, nu are multă grăsime.

