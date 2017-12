Obiceiuri toxice într-o relaţie de cuplu

Este destul de rar ca lucrurile să fie simple într-o relaţie de cuplu, mai ales pe măsură ce trece timpul. Cel mai adesea se dezvoltă diverse obiceiuri care încet, încet pun presiune pe relaţia de cuplu şi care, daca nu se acţionează asupra lor, vor ajunge să o distrugă, scrie sfatulparintilor.ro

Iata 3 obiceiuri toxice intr-o relatie de cuplu.

1. Scorul greselilor





Ce inseamna: Adica iti invinovatesti partenerul/a pentru greselile pe care le-ai facut in timpul relatiei. Iar daca amadoi procedati astfel veti ajunge la un adevarat razboi pentru a vedea cine a gresit cel mai mult in ultima luna, sau an si cine cui ii este dator din acest punct de vedere.

De ce este toxic: Odata cu trecerea timpului te vei folosi de greselile pe care el/ea le-a facut in trecut pentru a analiza situatia curenta. Nu doar ca deformezi ceea ce se intampla acum insa te folosesti de trecut pentru a-l face pe partener/a sa se simta vinovat in prezent. Daca situatia se prelungeste, ambii parteneri isi vor cheltui energia incercand sa demonstreze ca sunt mai putin vinovati decat jumatatea lor in loc sa se concentreze pe rezolvarea problemelor. Si astfel, in loc sa-si petreaca timpul incercand sa faca lucruri bune pentru celalalt ei o petrec incercand sa nu faca lucruri rele.

Ce ar trebui sa se faca: Rezolvati fiecare chestiune individual, cu exceptia celor care sunt interconectate.

2. Sa oferi „indicii” legate de faptul ca ceva nu-ti convine

Ce inseamna: In loc sa spuna deschis ce o enerveaza jumatatea ta doar ofera unele indicii astfel incat tu sa-ti dai seama si singur unde ai gresit. Apoi se va simti indreptatit/a sa se planga legat de una sau alta.

De ce este toxic: Pentru ca demonstreaza ca voi doi nu va simtiti confortabil sa comunicati deschis si clar unul cu celalalt. O persoana nu are niciun motiv sa fie pasiv agresiva daca simte nevoia sa-si exprime supararea sau nemultumirea legata de relatia sa. O persoana nu trebuie sa ofere „indicii” daca simte ca nu va fi judecata sau criticata pentru asta.

Ce ar trebui sa se faca: Vorbiti deschis despre sentimentele si dorintele voastre. Cealalta persoana nu este obligata sau responsabila pentru ele insa poti spune ca ti-ar face placere daca ar fi alaturi de tine. Daca te iubeste atunci iti va oferi intotdeauna suportul de care ai nevoie.

3. Invinovatirea partenerului/ei pentru propriile emotii

Ce inseamna: Sa presupunem ca tu ai avut o zi grea la birou iar jumatatea ta nu da dovada de compasiune in acel moment. Iubitul/a tau/ta pare distrat/a atunci cand il/o imbratisezi. Tot ce iti doresti tu este sa stati impreuna pe canapea si sa va uitati la un film in timp ce el/ea are alte planuri: vrea sa iasa in oras si sa se intalneasca cu amicii sai.

Asa ca te dezlantui la adresa sa, reprosindu-i ca da dovada de insensibilitate la adresa ta. Ai avut o zi grea si el/ea nu face nimic ca sa te simti mai bine. E adevarat, tu nu ai cerut nimic insa el/ea ar fi trebuit sa stie ca ai nevoie de ajutor. Asa ca ar fi trebuit sa puna mana pe telefon si sa-si anuleze planurile pentru ca tu te afli intr-o stare emotionala proasta.

De ce este toxic: Invinovatirea partenerului/ei pentru emotiile tale este o forma subtila de egoism. Creezi un precedent, adica partenerul/a este responsabil/a pentru cum te simti tu in orice moment din zi si din noapte, apoi vei dezvolta o relatie codependenta. Brusc, iubitul/a ta nu are voie sa-si faca niciun fel de planuri inainte de a discuta cu tine. Toate activitatile de acasa, chiar si cele precum cititul sau privitul la tv, trebuie negociate. Cand tu te superi, toate nevvoile sale personale trebuie sa dispara pentru ca este responsabilitatea sa sa te faca pe tine sa te simti bine. Nu este deloc sanatos ca toata viata ei/lui sa se desfasoare incercand sa-ti rezolve tie problemele legate de gestionarea propriilor emotii. Mai devreme sau mai tarziu, jumatatea ta va incepe sa-ti manipuleze emotiile si dorintele.

Ce ar trebui sa se faca: Fiecare dintre voi trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru propriile sentimente. Este o diferenta subtila dintre a oferi sprijinul si a fi obligat sa oferi sprijin partenerului/ei. Orice sacrificiu ar trebui facut ca o decizie proprie si nu ca el/ea sa fie obligat sa il faca. In momentul in care persoanele aflate intr-o relatie devin vinovate pentru starea emotionala a celuilalt, mai devreme sau mai tarziu vor incepe sa-si ascunda adevaratele sentimente si sa le manipuleze pe cele ale celuilalt.