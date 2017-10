Beatrice Fihn, directorul executiv al Campaniei Internaţionale pentru Interzicerea Armelor Nucleare (ICAN), organizaţie premiată cu Premiul Nobel pentru Pace, a transmis preşedintelui american Donald Trump şi liderului nord-coreean Kim Jong Un că armele nucleare sunt ilegale.

Organizaţia care a câştigat premiul NOBEL pentru PACE a transmis un MESAJ pentru Trump şi Kim Jong Un

Întrebată dacă ar dori să transmită un mesaj celor doi lideri, Fihn a declarat pentru agenţia Reuters că: "Armele nucleare sunt ilegale. Ameninţarea cu folosirea de arme nucleare este ilegală. Posesia de arme nucleare, dezvoltarea de arme nucleare, sunt ilegale, şi ar trebui oprite".



Premiul Nobel pentru Pace pe anul 2017 a fost acordat Campaniei Internaţionale pentru Interzicerea Armelor Nucleare (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, I CAN), o coaliţie de organizaţii non-guvernamentale care a avut un rol major în negocierea Tratatului ONU privind Interzicerea Armelor Nucleare, acord adoptat de 122 de ţări din întreaga lume, cu excepţia principalelor ţări care deja deţin arme atomice, adică SUA, Rusia, China, Marea Britanie şi Franţa.