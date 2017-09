Panoul publicitar din Croaţia pe care Melania Trump a cerut să fie dat jos. De ce stârneşte râsul

„Închipuiți-vă cât de departe puteți ajunge cu un pic de engleză" este panoul publicitar pe care prima doamnă a SUA, Melania Trump, a cerut să fie dat jos, relatează online ziarul spaniol ABC.

Soția președintelui american, Melania Trump, a cerut în baza unui ordin judecătoresc, să fie date jos de pe străzile din Zagreb panourile publicitare ale unei școli de limbă engleză care îi utilizează imaginea, potrivit postului RTL Croația.

Sub mesajul scris în limba engleză: "Just imagine how far you can go, with a little bit of english" apare poza primei doamne a SUA pe aceste panouri care pot fi văzute în mai multe locuri ale capitalei croate. Este vorba de anunțurile publicitare ale școlii Američki Institut din Zagreb, pentru a-și promova cursurile de limbă engleză.





Ordinul judecătoresc a fost confirmat de RTL Slovenia, țara de origine a soției președintelui american, de avocata Natasa Pirc-Musar. "Panourile trebuie retrase în decurs de 24 de ore", avertizează avocata.

„Legislația croată arată clar că nu poate folosi nimeni imaginea, sau fotografia, unei persoane în scopuri comerciale fără consimțământul persoanei în chestiune", a subliniat Natasa Pirc-Musar.

Soții Trump au intentat mai multe plângeri în justiție, în Slovenia, împotriva unor persoane care au încercat să profile de originea slovenă a Melaniei, de imaginea sau de numele său în scopuri comerciale, sau care au publicat informații false despre trecutul acesteia.