Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei oficiale KCNA, scrie News.ro.



De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un si-au adus reciproc insulte personale si amenintari de razboi pe fondul tensiunilor cu privire la programul balistic si nuclear nord-coreean.

"Dat fiind ca senilul deranjat mental a indemnat deschis la ONU catre o deconstructie totala a Statului suveran, aceasta actiune nu este atat de surprinzatoare", a declarat un purtator de cuvant al ministerului Afacerilor Externe citat de agentia de presa KCNA.





"Aceasta initiativa arata clar lumii intregi cine este deconstructorul pacii si al securitatii mondiale, paria si criminalul in comunitatea internationala", a adaugat purtatorul de cuvant, folosind caracterizari care vizeaza in mod general Coreea de Nord.

Coreea de Nord "condamna ferm" decizia americana cu privire la Ierusalim, arata KCNA. Phenianul isi exprima "sustinerea sa si solidaritatea cu poporul palestinian si arab in lupta lor pentru drepturile legitime".

"Statele Unite vor fi responsabile de toate consecintele acestui act periculos si diabolic", adauga agentia.

Declaratiile de miercuri ale lui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA si transferul in acest oras a ambasadei americane a suscitat furie in lumea musulmana precum si critici si neliniste in intreaga lume.

In septembrie, dupa al saselea exercitiu nuclear nord-coreean, Trump l-a numit la tribuna ONU pe liderul Kim Jong-Un "omul-racheta" si a amenintat tara sa cu "distrugerea totala". Kim Jong-Un l-a numit imediat pe Trump "senil" si "deranjat mental".

Sursa: News.ro