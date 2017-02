Polonia îşi foloseşte bursa de acţiuni, cea mai mare din regiune, pentru a-şi extinde influenţa în Est

Cu Ucraina destabilizată de un război intern şi cu Moldova alunecând uşor spre Rusia, Polonia îşi aruncă bursa de acţiuni, cea mai mare din Europa de Est, în lupta pentru Parteneriatul Estic, scrie Ziarul Financiar.

Polonia este, alături de Suedia, iniţiatoarea Parte­ne­­riatului Estic, proiect care ar trebui să întărească legă­turile economice şi comer­ciale ale UE cu state foste sovietice şi care a înfuriat atât de tare Rusia, încât aceas­ta şi-a creat propria Uniune Va­mală Eurasiatică.

Iniţiativa reflectă ambiţia Poloniei de a deveni lider economic şi politic regional, iar această ambiţie este evidentă pe bursa de acţiuni de la Varşovia (GPW). Pe această bursă, printre alte zeci de companii străine, sunt listate şi companii ucrainene. Bursa are chiar şi un indice dedicat acţiunilor companiilor ucrainene. WIG-UKRAINE, al doilea indice naţional al bursei, are în compoziţie titlurile a şapte companii (pe bursa de la Varşovia sunt listate şi alte companii ucrainene) şi a urcat cu 83% în ultimul an. El a fost introdus în 2011, înainte de revoluţia ucraineană cunoscută ca Euromaidan, cea care a adus ţara pe drumul european. Parteneriatul Estic a fost lansat în 2009. Între timp, Ucraina a rămas fără peninsula Crimeea, anexată de Rusia, iar estul ţării este paralizat de un conflict cu forţe separatiste sprijinite de Moscova.





Acum, Polonia urmăreşte să reimpulsioneze Parteneriatul Estic îmbunătăţind relaţiile cu Belarus, potrivit Reuters. Iar în acest sens, scrie presa poloneză, cea mai mare bancă bielorusă, Belarusbank, controlată de stat, şi companiile de energie Mozyr şi Naftan iau în considerare oferte publice iniţiale de vânzare de acţiuni pe bursa din Varşovia.