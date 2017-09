Preotul Valeriu Pistrui din satul Iargara a fost victima a unui atac, în acesta seară, în jurul ore 21:00.

Preotul Valeriu Pistrui din oraşul Iargara a fost agresat din nou în stradă, chiar lângă propriul automobil. Poliţiştii susţin că părintele a fost lovit în regiunea capului cu un obiect dur. Informația a fost confirmată pentru Publika de șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.

„Inspectoratul de poliție Leova în comun cu procuratura au pornit o cauză penală pe tentativă de omor. Se examinează. Este cunoscut faptul că nu demult persoana respectivă, care a fost lovită cu acest obiect dur în cap a fost amenințată de primarul localității și încă careva persoane din spusele victimei", a declarat șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.





Soția preotului a fost cea care a anunțat medicii și poliția despre atac.

„Mă apropii și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Dar el numai ofta, of, of, of. Mi-am dat seama că a fost lovit. Am deschis ușa, l-am așezat în malină și mi-a zis că a fost atacat", a spus Valentina Pistrui, șoția părintelui Valeriu.

Femeia spune că agresorii l-au ameninţat repetat pe soţul ei.

„A fost amenințat. Persoane necunoscute au lovit cu o piatră, iar a doua oară o mașină de culoare neagră, vorbe urâte și i-au spus să aibă grijă la cazul care se petrece acum", a spus Valentina Pistrui, șoția părintelui Valeriu.

Părintele Valeriu Pistriu a declarat anterior că a început să fie ameninţat, după ce a refuzat să semneze mai multe acte, ce ar confirma faptul că Fundaţia lui Renato Usatîi a donat bisericii din localitate 100.000 de lei. În noiembrie 2016, în ziua în care oraşul Iargara sărbătorea hramul, reprezentanţii fundaţiei penalului fugar Usatîi au anunţat public despre faptul că oferă 100.000 de lei pentru reparaţia bisericii.

Preotul şi oamenii din localitate spun că până în prezent lăcaşul nu a primit niciun ban.

Mai mult, preotul Valeriu Pistrui susţine că primarul oraşului, care a fost ales pe listele formaţiunii Partidul Nostru, condusă de fugarul Renato Usatîi, i-a cerut să semneze mai multe acte, care ar confirma faptul că a primit materiale de construcţie şi bani de la fundaţia lui Usatîi.

Timpul.md