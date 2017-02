Previziuni Oscar 2017: ce spun criticii de film de la CNN, Time, Vogue şi Vanity Fair

Se apropie seara Oscarurilor şi, ca în fiecare an, sunt discuţii aprinse. Toate publicaţiile titrează cu litere mari articolele pe tema „Previziuni Oscar 2017”.

Criticii de film aduc argumente pro şi contra, spun cine o să câştige şi cine ar merita, de fapt premiul. Sunt voci care spun că ar trebui să pariaţi toţi banii pe „La La Land”. Alte voci susţin că filmul lui Damien Chazelle este o peltea (prea) dulce şi fără substanţă. Unii critici consideră că Oscarurile sunt doar nişte premii pe care le poţi ghici cu uşurinţă după bugetul campaniei de promovare a fiecărui film în parte. Să vă mai dăm motive de controverse? Se vorbeşte despre faptul că marele favorit („La La Land”) va câştiga doar pentru că Hollywood-ul iubeşte poveştile despre Hollywood. Se spune că juriul va ţine cont de acuzaţiile care i se aduc lui Casey Affleck în scandalul sexual (şi, deci, nu va lua premiul) sau că politicile lui Donald Trump vor influenţa decizia juriului în ceea ce priveşte premiul pentru cel mai bun film străin.

Noi am ales 4 nume mari din presa străină şi le-am comparat predicţiile. Am fost curioşi să vedem dacă presa „glossy” – Vogue şi Vanity Fair - este mai înclinată spre partea romantică a Oscarurilor (şi e de acord că „La La Land” merită premiat la multe categorii) şi cât de „limpede” e judecata celor de la CNN şi Time. Vă prezentăm mai jos predicţiile celor 4 publicaţii şi câteva dintre motivaţiile lor. Concluziile vor veni de la sine.





Nominalizări „cel mai bun film”: „Arrival” / „Fences” / „Hacksaw Ridge” / „Hell or High Water” / „Hidden Figures” / „La La Land” / „Lion” / „Manchester by the Sea” / „Moonlight”



„La La Land”

CNN: „La La Land” – pentru că industria filmului are tendinţa de a premia filmele despre industria filmului.

TIME: „La La Land” – va câştiga cu siguranţă, însă din păcate asta se va întâmpla în detrimentul filmului „Moonlight” care ar fi meritat pe deplin acest premiu.

Vogue: „La La Land” - pentru că cei de la Hollywood cred că „a face filme” = „a-ţi împlini visele”, iar filmul lui Chazele exact despre asta este.

Vanity Fair: „La La Land” – să nu câştige acest film ar fi o mare surpriză. „La La Land” merită premiul, indiferent câte voci declară cu superioritate: „am văzut acest film şi nu are nimic special” (toate premiile câştigate până acum spun contrariul).

Nominalizări „cel mai bun regizor”: Damien Chazelle, „La La Land” / Mel Gibson, „Hacksaw Ridge” / Barry Jenkins, „Moonlight” / Kenneth Lonergan, „Manchester by the Sea” / Denis Villeneuve, „Arrival”



Regizorul Damien Chazelle. Foto: Hepta

Damien Chazelle („La La Land”) este învingătorul ales de toate cele 4 publicaţii. CNN crede că doar Barry Jenkins („Moonlight”) ar putea să îi fure acest titlu. TIME crede că regizorul ar putea egala recordul lui Norman Taurog, care câştiga acest Oscar tot la 32 de ani. Vogue apreciază meritele regizorului care semnează „Moonlight” dar crede că Chazele ne-a determinat să ne îndrăgostim din nou de musicalurile „old school”. Vanity Fair crede că doar Jenkins şi Mel Gibson ar putea să îi fure premiul lui Damien Chazelle. Dar asta ar fi ceva atât de ieşit din comun cum a fost câştigarea alegerilor de către Donald Trump. J

Nominalizări „cel mai bun actor în rol principal”: Casey Affleck, „Manchester by the Sea” / Andrew Garfield, „Hacksaw Ridge” / Ryan Gosling, „La La Land” / Viggo Mortensen, „Captain Fantastic” / Denzel Washington, „Fences”



Casey Affleck în „Manchester by the Sea”

Casey Affleck a fost ales de 3 din cele 4 publicaţii (Time, Vogue, Vanity Fair). Doar CNN crede că premiul va ajunge la Denzel Washington, deşi, până la acuzaţiile de hărţuire sexuală, Affleck ar fi fost cea mai clară alegere a juriului. Tot CNN conchide că oricare dintre ei ar putea câştiga, deşi Denzel pare atât alegerea potrivită, cât şi una sentimentală pe care ar putea-o avea juriul.

Nominalizări „cea mai bună actriţă în rol principal”: Isabelle Huppert, „Elle” / Ruth Negga, „Loving” / Natalie Portman, „Jackie” / Emma Stone, „La La Land” / Meryl Streep, „Florence Foster Jenkins”



Emma Stone şi Ryan Gosling în „ La La Land”

Tot 3 din 4 avem şi la această categorie - în favoarea actriţei Emma Stone, despre care CNN, Time şi Vanity Fair cred că va câştiga Oscarul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Deşi doar Vogue îi dă mai multe şanse protagonistei din „Elle” - Isabelle Huppert, toate cele 4 publicaţii o menţionează pe Huppert ca pe o competiţie serioasă la Oscarul Emmei Stone. Vanity Fair adaugă pe listă şi performanţele lui Natalie Portman în „Jackie”.

Nominalizări „cel mai bun actor în rol secundar”: Mahershala Ali, „Moonlight” / Jeff Bridges, „Hell or High Water” / Lucas Hedges, „Manchester by the Sea” / Dev Patel, „Lion” / Michael Shannon, „Nocturnal Animals”



Mahershala Ali, în „Moonlight”

Mahershala Ali, actorul cu rol secundar în „Moonlight” readuce unanimitatea între alegerile celor 4 publicaţii. Majoritatea criticilor îl văd cea mai bună alegere pentru acest premiu, notându-i atât performanţele din ultima vreme, cât şi rolul excepţional din acest film. Vogue, însă, merge mai departe. Sunt atât de siguri de meritele lui Ali, încât afirmă că nici nu se poate vorbi despre „competiţie” la această categorie.

Nominalizări „cea mai bună actriţă în rol secundar”: Viola Davis, „Fences” / Naomie Harris, „Moonlight” / Nicole Kidman, „Lion” / Octavia Spencer, „Hidden Figures” / Michelle Williams, „Manchester by the Sea”



Viola Davis şi Denzel Washington în „Fences”

Viola Davis („Fences”) este câştigătoare (aproape) sigură a acestei categorii. Criticii spun că n-a fost deloc uşor să aibă un partener ca Denzel Washington în acest film, dar că actriţa reuşeşte nu doar să se ridice la înălţime, ci şi să atragă lumina reflectoarelor asupra sa. „La a treia sa nominalizare Viola Davis va câştiga Oscarul”, spune Vanity Fair. Iar Vogue îşi reafirmă predicţiile pentru rolul principal masculin spunând: „Un alt motiv pentru care Denzel Washington nu va lua Oscarul este faptul că Viola Davis, partenera de film, îl va lua pe acesta”.

Nominalizări „cel mai bun film străin”: „Land of Mine” | „A Man Called Ove” | „The Salesman” | „Tanna” | „Toni Erdmann”



Imagini din filmul „Toni Erdmann”

Vogue nu şi-a publicat predicţiile pentru această categorie. Însă CNN şi Time cred că „Toni Erdmann” (propunerea Germaniei, un film cu coproducţie românească) merită acest premiu. CNN crede ca această categorie este cea mai „politizată” dintre toate şi, deşi „Toni Erdmann” are toate meritele, s-ar putea ca politica „travel-ban” dusă de Donald Trump în ultima vreme s-ar putea să influenţeze decizia juriului în favoarea filmului „The Salesman” (Iran), mai ales că regizorul a deciz să boicoteze această ceremonie. Vanity Fair merge mai departe de atât şi pune pariu că „The Salesman” va câştiga acest titlu.

Şi la celelalte categorii există un soi de echilibru între părerile criticilor. Chiar dacă evidenţa arată că „La La Land” va câştiga foarte multe dintre premiile serii de 26 februarie, cinefilii nu se feresc să arunce şi alte pronosticuri pe masă sau să spună „va câştiga filmul X, deşi Y merita cu siguranţă premiul”.

