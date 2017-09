Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat, luni, că Turcia a achitat deja un avans către Rusia pentru achiziţionarea sistemului anti-balistic S-400, în ciuda opoziţiei din partea aliaţilor din NATO, relatează Hurriyet Daily News.

„Prietenii noştri au semnat deja [un acord privind] S-400. Un avans a fost de asemenea plătit, din câte ştiu eu. Procesul va continua prin transferul unui credit din Rusia către noi. Atât domnul [preşedintele rus Vladimir] Putin, cât şi eu, suntem hotărâţi în această chestiune", a spus Erdogan.

Preşedintele Turciei a respins informaţiile potrivit cărora ţara sa va renunţa la achiziţionarea sistemului care combate rachetele balistice, întrucât nu ar fi interoperabil cu radarele NATO.





"Noi suntem cei care vom lua decizii cu privire la independenţa noastră. Suntem responsabili de luarea măsurilor de securitate pentru apărarea ţării noastre. Dacă avem probleme cu achiziţionarea anumitor instrumente de apărare şi încercările noastre sunt întâmpinate cu obstacole, ceea ce vom face este simplu: vom avea grijă de noi", a mai spus Erdogan.

Recep Erdogan a reiterat faptul că anumite state aliate au împiedicat eforturile Turciei de a achiziţiona sisteme de apărare antirachetă, adăugând că dificultăţi similare au apărut şi în cazul achiziţionării de drone.

"Nu am reuşit să achiziţionăm drone de la aliaţii noştri; cereau sume exorbitante. Ei oferă tancuri, vehicule blindate şi armament organizaţiilor teroriste, dar nouă nu ne permit să achiziţionăm anumite echipamente de apărare. Prin urmare, am început să producem propriile noastre drone. Am ucis 90 de terorişti YPG [cu drone înarmate] în ultima săptămână", a declarat preşedintele turc.

Sistemul rus S-400 este proiectat să distrugă avioane, rachete de croazieră şi rachete balistice, inclusiv rachete cu rază medie de acţiune, dar pot fi, de asemenea, utilizate pentru obiective aflate la sol. S-400 poate viza ţinte aflate la o distanţă de până la 400 de kilometri şi la o altitudine de până la 30 de kilometri.