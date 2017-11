Referendumul anti-Chirtoacă: joc politic sau necesitate

Unele persoane publice consideră că referendumul de duminică este o necesitate pentru Chişinău, iar alţii spun că avem de a face cu o provocare socialistă.

Duminică, 19 noiembrie, va avea loc referendumul, privind revocarea din funcţie a primarului general al mun. Chișinău, Dorin Chirtoacă. Părerile despre acest plebiscit sunt diferite. După ce am publicat în numerele trecute opiniile chișinăuienilor simpli în această privință, TIMPUL a încercat să afle ce cred despre referendumul de duminică persoanele publice, cunoscute în toată țara.



- Vă rog să mă scuzați, dar eu nu comentez și nici nu mă implic în jocurile politice. Deoarece, de câte ori Timofti a spus ceva, declarațiile sale au fost întoarse invers. Vă doresc succes. La revedere.Nu o să particip la referendum, pentru că este o stratagemă politică a socialiștilor, care urmărește înlăturarea lui Chirtoacă din funcția de primar general și ștergerea identității și a valorilor naționale care, în fond, sunt concentrate în oraș. Irosirea unor sume imense pentru aceste alegeri este o crimă în situația limită în care ne aflăm. În opinia mea, Dorin Chirtoacă este un primar demn de mun. Chișinău. El a fost ales în mod democratic, de aceea noi trebuie să-i asigurăm condiții normale pentru a activa în tot timpul prevăzut de mandatul care i-a fost încredințat de către alegători.- O să merg la referendumul din 19 noiembrie pentru demiterea primarului Chirtoacă. Fără entuziasm, fără flori și restul. E însă un referendum necesar. Desigur, ar fi fost mult mai bine dacă oponenții, care au inițiat referendumul, ar fi pregătit un fel de carte neagră a deficiențelor administrației Chirtoacă: cu scheme, cu decizii proaste, cu interese și lobby. Asta ar fi convins pe fiecare că primarul merită să fie demis. Personal am o astfel de listă, care cuprinde spațiul de la pizzeria Sbarro din Scuarul Europei până la stadioanele sportive de la Ciocana, la schemele cu gherete ale fratelui sau cele cu autobuze ale colegului de partid, ori cele cu construcții ale altui coleg de partid, Dîrda, la schemele cu parcările, la lipsa de transparență etc. Eu tare sper ca alegătorii din oraș să nu mai voteze geopolitic la alegerile locale, pentru că nu vreau să merg pe drumuri cu gropi de forma României mari sau a URSS. Vreau să merg pe drumuri bune, deschise și accesibile. Iar argumentul că un referendum e prea scump și banii ar putea merge în altă parte, la bucătărese sau în școli, mi se pare nu doar inutil, ci și periculos. Pe de o parte, pentru că banii pentru școli și banii pentru asigurarea drepturilor politice sunt bani separați și trebuie tratați ca atare. Pe de altă parte, cei care invocă acest argument ar trebui să înțeleagă că, dacă nu găsim bani pentru a asigura dreptul cuiva, trebuie să fim pregătiți să ajungem în situația în care nu se vor găsi bani și pentru drepturile noastre.- Nu voi participa la niciun fel de referendum. Este o aiureală, o diversiune politică, ca multe altele. Datorită celor doi primari care au fost la cârma Chișinăului, după anii 90, acest oraș rusificat odinioară, a devenit național. S-au deschis o mulțime de centre de cultură, cum ar fi Centrul M. Eminescu. S-au făcut reparații la Muzeul de Artă și la Sala cu Orgă, și toate acestea grație relațiilor foarte bune cu frații noștri români, care ne-au susținut financiar, pentru că Dorin Chirtoacă a fost primar la locul lui. Acest lucru nu a plăcut niciodată veneticilor, care vor ca orașul să fie în continuare al lor. Eu sunt chișinăuian din anii ‘50, am trăit aici o viață întreagă și știu ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Socialiștii au căutat în repetate rânduri să-l doboare pe Chirtoacă și, pentru că nu au reușit, acum au recurs la această porcărie de referendum. Ei speră că vor fi susținuți de prostime, adică de oamenii care pot fi cumpărați, șantajați sau manipulați.- Sunt atât de departe de politică, încât nu mai știu ce este adevărat și ce este minciună. Însă acest referendum este un joc politic clar, unde se urmăresc alte interese. Nu voi participa, căci nu vreau să fiu unealtă în mâna nimănui. Eu particip acolo unde știu sigur de ce mă duc. Dar când este o situație atât de confuză, când organele competente încă nu au stabilit dacă dl Chirtoacă este vinovat, nu văd de ce l-am demite. Cred că socialiștii profită de faptul că acum spiritele sunt încinse și vor să pună mâna pe Primărie.- Aș participa la referendum, dar n-am drept de vot în Capitală. Sunt foarte nemulțumit de comportamentul și prestația lui Dorin Chirtoacă, mai ales, în ultimele două mandate. De asemenea, sunt foarte nemulțumit că nu a trecut inițiativa civică de organizare a unui referendum și că nu s-a făcut chestia asta în Consiliul Municipal, iar acum li s-a dat un os de ros socialiștilor. Dorin Chirtoacă trebuie cercetat penal și băgat la pușcărie pentru cât a distrus în acest oraș, nu doar suspendat sau revocat din funcție.