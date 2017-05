Regina este singura persoană care are voie să conducă fără permis în Marea Britanie

La câteva zile după ce soţul ei, Prinţul Philip, a anunţat că se retrage din viaţa publică în această toamnă, fotografii britanici au surprins-o pe regină bucurându-se de vremea bună şi conducând singură Jaguarul de la Royal Chapel of All Saints din Windsor Park.

Regina este recunoscută pentru faptul că îi place să conducă şi a fost de multe ori văzută la volan pe proprietatea de la Sandringham, potrivit News.ro.

Regina Elizabeth a II-a a învăţat să conducă atunci când lucra ca şi mecanic în timpul celui de-al doilea război mondial. Totuşi, regina nu are permis de conducere, dar este singura persoană din Marea Britanie care are voie să conducă astfel. De asemenea, este singura persoană care are voie să conducă pe Long Walk din Windsor, o alee de 3,2 kilometri.





După ce Ducele de Edinburgh şi-a anunţat săptămâna trecută retragerea din funcţiile sale regale, copiii şi nepoţii reginei au început o nouă etapă a îndatoririlor publice. Prinţul de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducele de Cambridge, Prinţesa Royal şi Contele of Wessex au început să apară în viaţa publică imediat după aceea, arătând că se va intra într-o nouă eră a Casei Regale Britanice.



Imediat după anunţul privind retragerea prinţului Philip din viaţa publică, acesta a plecat din Londra pentru a se relaxa alături de prietenii săi. În acest timp, regina a participat la un prânz de lucru alături de Ducele de Cambridge, prinţul William.

Sursa: Digi24