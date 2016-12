Revelionul altora începe cu 12 ore înainte de Revelionul nostru! Cine sunt primii care vor trece în noul an?

Când România și Moldova vor intra pe ultima sută de metri a pregătirilor de Revelion, în alte părți ale lumii, artificiile vor anunța deja primele clipe ale anului 2017. Cele mai grăbite zone geografice se află în Oceanul Pacific. Paradoxal, SUA, un lider mondial în multe domenii, va fi ultima care va intra în noul an.

Insula Crăciunului și Samoa, din Oceanul Pacific, sunt priemele țări care intră în noul an. Acest lucru se va întâmpla în momentul în care România va mai avea exact 12 ore până la numărătoarea inversă. Tocmai de aceea, aceste locuri sunt căutate de turiștii cărora le plac premierele și peisajele exotice. Insula Crăciunului, de exemplu, este o formată din schelete de corali, iar sărbătorile de iarnă sunt perfecte pentru plajă. Temperatura variază, în această perioadă, între 25 și 31 de grade Celsius.

Doar 15 minute mai târziu, la ora 12.15, vremea prânzului în România, Insulele Chatham din Noua Zeelandă trec în noul an. Acestea sunt situate tot în Oceanul Pacific, la aproximativ 700 de kilometri de Noua Zeelandă. Tocmai de aceea, la ora 13.00, ora României, mai multe zone din Noua Zeelandă intră în anul 2017. Este vorba despre Auckland, Suva, Wellington și Nukualofa, de exemplu.





Atunci când în România, ceasul arată ora 14.00, o mică parte din Rusia se alătură celor deja trecuți în noul an. Yaren, Tarawa și Anadyr sunt câteva orașe de pe această listă. O oră mai târziu, noul an ajunge și în Australia. De fapt, în cea mai mare parte a țării, în orașe precum Melbourne, Sydney, Canberra sau Honiara. Încet, încet, alte orașe din Australia intră în noul an. astfel, la 15.30, ora României, trec în 2017 orașe precum Adelaide sau Broken Hill, iar la ora 16.00, ora României, li se alătură și Brisbane sau Port Moresby. La ora 16.30, ultima regiune din Australia intră în noul an: Uluru, Alice Springs sau Darwin sunt pe lista orașelor australiene care vor sărbători anul nou ultimele din zonă.

În momentul în care România și Moldova pășesc în 2017, va fi Revelionul și în alte 30 de țări

Pe măsură ce se înserează în România și Moldova, alte țări încep o nouă zi, dintr-un nou an. La ora 18.00, China intră în noul an, urmată, la o oră distanță, de Thailanda și cea mai mare parte din Indonezia. Abia la ora 20.00, alte câteva regiuni din Rusia intră în 2017, urmate de Nepal, Sri Lanka și India, la 20.30, precum și Pakistan la ora 21.00. La 21.30, lista este continuată de Afghanistan, iar la ora 22.00, ora României, cea mai mare parte din Rusia se alătură regiunilor locale deja intrate în noul an. La orele 22.30 și 23.00, Iran și Irak vor sărbători intrarea în 2017.

Abia acum este momentul în care România, alături de încă 30 de țări, intră în noul an. Împreună cu noi, în momentul în care orologiile vor bate ora 00.00, pășesc în 2017 și Egipt, Turcia, Grecia, Israel, Finlanda sau Ucraina. Lista continuă cu o parte din Africa de Sud, Liban, Bulgaria, Estonia, Namibia, Moldova, Zimbabue, Fâșia Gaza și alte 16 țări.

SUA intră în noul an între orele 07.00 și 14.00, ora României, în funcție de zonă

Dar după noi, alte 100 de țări așteaptă să intre în noul an! Aproape jumătate dintre acestea, 44 mai precis, vor marca momentul festiv la ora 01.00, ora României. Printre acestea se numără Germania, Norvegia, o bună parte din Franța, Austria, Spania, Suedia, Italia sau Belgia. O oră mai tîrziu, la 02.00, ora României, alte 25 de țări sărbătoresc noul an: Anglia, Irlanda, Maroc, o parte din Portugalia și Sierra Leone sunt câteva de pe această listă. Ultimele care vor intra în noul an sunt Statele Unite ale Americii. În funcție de regiune, acestea vor începe să celebreze anul 2017 începând cu ora 07.00, ora României și terminând cu ora 14.00, ora României.

sursa: media.imopedia.ro