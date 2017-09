Revista presei internaţionale - Angele Merkel se pronunţase pentru îngheţarea negocierilor Turciei de aderare la Uniunea Europeană

Presa internaţională acordă o atenţie sporită estului Asiei, unde Coreea de Nord îşi îngrijorează mai toţi vecinii.

În acest sens, ziarele anunţă un eveniment ce pare binevenit. „Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar putea face o escală în China pe parcursul turneului său asiatic programat în luna noiembrie”, informează cotidianul american „The New York Times”, citând postul de televiziune Bloomberg.

Acelaşi ziar aminteşte că, „cu ocazia vizitei sale în Statele Unie din luna aprilie, preşedintele chinez Xi Jinping l-a invitat de altfel pe preşedintele american să facă o asemenea vizită”. Dar Coreea de Sud este atentă la evenimente mai recente.





Ziarul sud-coreean „The Korea Herald” observă că „recentele sancţiuni impuse Coreii de Nord de Consiliul de Securitate al ONU au provocat reacţii diferite printre politicienii din Coreea de Sud: preşedinţia sud-coreeană şi Partidul Democrat, de guvernământ, au salutat sancţiunile, în vreme ce liderul principalului partid de opoziţie consideră că este vorba despre un compromis, sancţiunile fiind insuficiente, întrucât ele un împiedcă dezvoltarea în continuare a programului nuclear”.

În ceea ce o priveşte, Coreea de Nord tună şi fulgeră: după cum aflăm din ziarul britanic „The Independent”, „ambasadorul Coreii de Nord la ONU a ameninţat că, cităm. ‘Statele Unite vor avea de suportat cele mai mari dureri’ din caza acestui demers”.

Ne vom referi şi în continuare la presa britanică, întrucât o serie de evenimente din Regatul Unit au atras şi ele atenţia ziarelor. „Guvernul Scoţiei a recomandat ca parlamentul său să nu aprobe legea vizând retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană pe motiv că, astfel, puterile guvernării locale vor fi slăbite”, relatează ziarul „The Scotsman”.

În plus, „Theresa May are de luptat cu rebelii conservatori şi cu laburiştii care încearcă să îi lege mâinile în privinţa Brexitului şi au pregătit 59 de pagini cu amendamente la legea propusă de ea pe această temă”, subliniază cotidianul britanic „Financial Times”.

Şi tot în Marea Britanie, ziarul francez „Le Monde” observă că, „pentru prima dată în ultimii cinci ani, candidaturile studenţilor europeni pentru admierea în universităţile britanice au scăzut cu 5%”. Acelaşi „Le Monde” consideră că „s-ar putea ca efectele Brexit în domeniu să se resimtă şi mai dur în aniii viitori”.

În sfârşit, disensiunile Germaniei cu Turcia se rezumă totuşi, cel puţin deocamdată, la un război al declaraţiilor. După cum este cunoscut, cancelarul german Angele Merkel se pronunţase pentru îngheţarea negocierilor Turciei de aderare la Uniunea Europeană. Pe marginea acestui subiect, ziarul turc „Hürriyet” titrează că „şi Parlamentul European i se opune lui Merkel”.

Liderii principalelor grupuri politice din Parlamentul European nu susţin oprirea definitivă a negocierilor, fiind vehiculată tot mai des ideea suspendării temporare a negocierilor”. Comentând apropiatele alegeri dn Germania, săptămânalul politic „Foreign Policy” se întreabă: „Se vor supune turcii din Germania preşedintelui turc Erdoğan şi nu o vor mai vota pe Angela Merkel?”.

Günter Krings, un politician din partea partidului doamnei Merkel crede că „germanii turci sunt prea înţelepţi şi vor ignora apelul lui Erdoğan”, citează Deutsche Welle.

Ziarul german „Frankfurter Allgemeine” afirmă şi el că, „în opinia regimului de la Ankara, Germania îşi aşteaptă sfârşitul şi e la capătul Pământului, Întrebarea care se pune este însă dacă Pământul mai e o sferă”.(Alexandru Danga, Agenţia de presă RADOR)/adanga/gioan