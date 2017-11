România: Medicii de familie intră în grevă generală: Întregul sistem va intra în colaps

Medicii de familie din toata tara vor intra, in 15 noiembrie, in greva generala, protestul urmand sa aiba loc in Piata Victoriei, din Capitala, a declarat, joi, presedintele Societatii Nationale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, scrie ziare.com

"Protestul va avea loc pentru a atrage atentia asupra problemelor pe care noi le avem. Relatia noastra cu pacientii a disparut pentru ca, de exemplu, exista probleme cu eliberarea unor retete. De aceea, legislatia trebuie schimbata", a spus sursa citata.

Medicii de familie din mai multe judete protesteaza, joi, fiind nemultumiti de "subfinantarea cronica a asistentei medicale primare din Romania si de imposibilitatea de practica optima a medicinei de familie".





Protestele sunt organizate de Societatea Nationala de Medicina Familiei, participantii avertizand ca "intregul sistem va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea medicala la care au dreptul in calitate de platitori de taxe si impozite", potrivit unui comunicat de presa.

Protestele au loc, simultan, in Bucuresti, Braila, Pitesti, Targu-Mures, Cluj-Napoca, Iasi, Hunedoara, Craiova, Droberta Turnu-Severin, Ploiesti, Ramnicu-Valcea si Miercurea Ciuc.

Participantii vor depune un memoriu prin care detaliaza revendicarile legate de imbunatatirea calitatii actului medical in asistenta medicala primara.