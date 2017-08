Rusia a ascuns de ONU o parte record a cheltuielilor sale militare – mai mult de jumătate pentru 2016, anul în care ponderea articolelor bugetare secretizate în totalul cheltuielilor a crescut în mod semnificativ. Asupra diferenței uriașe a atras atenția agentia RBK, care comenteaza ca potrivit raportului oficial al Rusiei depus la ONU, cheltuielile militare ale Moscovei au scăzut, dar în realitate ele au continuat să crească.

Rusia transmite date către sistemul standartizat al ONU de raportare de la mijlocul anilor 1990 – în baza deciziei premierului de atunci Viktor Cernomîrdin. Datele sunt pregătite de un număr de ministere, apoi Finanțele redacteaza documentul final și prin intermediul Ministerului rus de Externe raportul este trimis la ONU. Aceste informații sunt publicate apoi în baza de date a Biroului ONU pentru Dezarmare – UNODA. Metodologia ONU obliga statele să dezvăluie toate cheltuielile militare, dar Rusia nu respecta obligatia. Cu toate acestea, baza de date UNODA este o sursa altrenativa despre cheltuielile militare din ultimii 20 de ani.

Raportul Rusiei către ONU pentru anul 2016 a consemnat cheltuieli de apărare de 2,1 trilioane de ruble, cu 29% mai puțin decât în ​​2015, când Rusia a raportat cheltuieli de 2,9 trilioane de ruble. În același timp, RBK atrage atenția, în 2015, această cifră a coincis in mare parte cu cheltuielile anuntate in bugetul federal al Rusiei, la secțiunea „Apărarea națională”. În acest an însa s-a consemnat un record de diferenta – 83%, sau 1,7 trilioane de ruble ( în buget sunt trecute 3,8 trilioane de ruble).





RBK il citeaza pe analistul Institutului Gaidar, Vasili Zațepin, care, conform metodologiei ONU a calculat că cheltuielile militare totale a bugetului rus în 2016 s-au ridicat la 4,93 miliarde de ruble, sau 5,7% din PIB. Această cifră include nu numai cheltuielile din secțiunea „Apărare națională”, ci și costurile de întreținere ale forțelor militare și de securitate, care sunt indicate în mod tradițional în alte secțiuni. Estimarea lui Zațepin este aemanatoare cu cifrele Institutului de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI): care a evaluat cheltuielile militare rusești în 2016 la 4,64 trilioane de ruble.

Prin urmare, se pare că informațiile furnizate de Rusia către UNODA au fost subevaluate de mai mult de două ori în comparație cu cele care ar trebui să fie furnizate în conformitate cu standardul ONU. Sursa RBK explică această diferente prin cresterea cheltuielilor din partea secretă a bugetului de stat al Rusiei.

Proiectul de buget pentru anul 2017, în secțiunea „Apărarea națională”, stabileste cheltueili de 2,87 trilioane de ruble, față de 3,78 trilioane în anul precedent.