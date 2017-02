Rusia caută nod în papură Moldovei

Directorul Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA), Gheorghe Gaberi, declară că deși în ultimul an au avut loc mai multe runde de consultări cu Moscova în sectorul comercial-economic, Rusia ridică noi probleme în ceea ce privește embargoul la produsele din Republica Moldova.

„Avem două mari probleme în relațiile noastre cu Rusia. Prima este embargoul sau sistarea exporturilor la mai multe produse, și a doua este stabilirea unor taxe vamale suplimentare, inclusiv și la vinuri, care deja ne-au pus într-o situație nefavorabilă față de concurenții de acolo”, a explicat Gaberi pentru postul Europa Liberă, adăugând că experți din cadrul Rosspotrebnadzor vor veni în curând la Chișinău „pentru a se documenta pe teren cu informațiile care deja le-au fost transmise”.

Directorul ANSA a precizat că Rusia are îndoieli cu privire la originea produselor din stânga Prutului. „Prima cerință care ne-a fost impusă a fost ca produsele să fie de origine moldovenească. Ei au avut suspiciuni atunci când au evaluat volumele de vinuri. Au studiat care este volumul de struguri produs la noi, și au avut câteva obiecții referitor la vinurile produse în Moldova. De aceea, prima cerință vor să documenteze baza de materie primă, ulterior nivelul tehnologiilor dar și stocurile de vinuri. Au cerut informații până și despre denumirea mărcilor comerciale care sunt propuse pentru a fi comercializate pentru piața Federației Ruse”, a spus acesta.





Totodată, Moscova a ținut să abordeze și problema recunoașterii certificatelor eliberate de laboratorul de profil pentru testarea băuturilor alcoolice din Republica Moldova, acreditarea acestui laborator în Federația Rusă expirând la sfârșitul anului trecut.

Pe de altă parte, piața Uniunii Europene a fost foarte generoasă cu Republica Moldova, a menționat Gaberi. „Și miezul de nucă, și alte produse procesate din fructe, merg 95% pe piața UE. Anul trecut, pentru prima dată, noi am exportat pe piața României doar 6900 de tone de prune proaspete. Acest fruct, care din volumul total de export de 38000 de tone, deja a început să-și găsească loc și pe piața Uniunii Europene. Situația cu strugurii de masă, care este de asemenea un produs important pentru export, noi nu am făcut față la toate cererile care au existat din partea Uniunii Europene. Am valorificat cota până la finele anului de zece mii de tone. Acum, Ministerul Economiei s-a adresat de a fi majorat pentru anul viitor. Adică, acest produs de asemenea are șanse de a fi prezent pe piața UE, inclusiv în Spania. Spaniolii nu credeau că la ei au ajuns struguri din Republica Moldova. Trebuie să decidem exact cu ce vrem să ajungem pe piața Federației Ruse, și care sunt produsele ce au loc pe piața Uniunii Europene, și există aceste produse care sunt solicitate și aduc un plus valoare, pentru că acolo prețurile sunt mai bune”, a punctat directorul ANSA.