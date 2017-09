Guvernul de la Moscova promite acordarea de cetatenie rusa in regim simplificat celor care investesc peste 10 milioane de dolari in Orientul Indepartat, noteaza Moscow Times, citat de hotnews.ro.





Guvernul incearca de mai multa vreme sa impulsioneze dezvoltarea economica si sociala in regiunea sa estica, inclusiv prin facilitati acordate companiilor care opereaza acolo.

In timpul vizitei pe care a facut-o in Vladivostok luna aceasta, Vladimir Putin a ordonat ministrilor sa atraga investitii in regiune.





Candidatii pot alege orice schema de investitii din Orientul Indepartat atat timp cat o incheie in doi ani dupa ce aplica pentru cetatenie.