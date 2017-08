S-a inspirat dintr-un film pentru a-și salva fratele

Un băieţel de 10 ani, din Statele Unite, şi-a salvat fratele mai mic, de la înec. Împarte, ce-i drept, o mică parte din glorie şi cu starul lui favorit, Dwayne “The Rock” Johnson.



Copilul povesteşte că a aplicat mişcările de resuscitare cu care personajul jucat de Johnson şi-a salvat fiica de la înec, într-o scenă din filmul “San Andreas”.

Jacob este un băieţel de 10 ani care a devenit erou în ochii familiei şi ai actorului sau preferat, Dwayne Johnson. Fratele sau, în vârstă de 2 ani, a ajuns în piscina din curtea casei. Cum nu ştia să înoate, a început să înghită apă şi şi-a pierdut cunoştinţa.





Fratele lui s-a repezit să-l salveze. L-a scos din apă şi a făcut ce-a văzut în filmul sau preferat, “San Andreas”, în scenă în care personajul, jucat de Dwayne, îşi salvează faţă de la înec, aplicându-i mişcări de masaj cardiac.

Băiat: “Am stat o secundă şi m-am gândit la film. Mi-am amintit ce a făcut “The Rock” şi am făcut şi eu acelaşi lucru. Şi am cotinuat până când am simţit că inima îi bate din nou.”

Şi astfel, i-a salvat viaţă. Dwayne Johnson a văzut povestea la televizor şi, impresionat, a postat un mesaj pe Twitter. “Jacob OConnor, în vârstă de 10 ani, este un erou adevărat, ” spune actorul, care continuă ″ O poveste extraordinară. Un băieţel extraordinar.”

Dwayne nu s-a oprit aici: i-a trimis micului său admirator un mesaj direct în care i-a spus că este mândru de fapta lui.

Reporter: Dwayne Johnson, “The Rock”, spune că eşti un erou adevărat. Cine sunt eroii tăi?

Băiat: „Poliţiştii şi soldaţii.”