„Salvarea materialului de arhivă folclorică păstrat în Chişinău, R. Moldova”

Mii de creaţii populare din folclorul moldovenesc, aflate în patrimoniul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, vor fi digitizate şi conservate în 2018 în cadrul unui proiect care beneficiază de finanţare britanică.

Grantul „Saving the folkloric archival material preserved in Chişinău, Republic of Moldova (EAP1045)”, câştigat de dr. hab. Victor Ghilaş, muzicolog, director al Institutului Patrimoniului Cultural din Chişinău, prevede digitizarea unei părţi a arhivei folclorice culese în satele moldoveneşti de Filiala Moldovenească a Academiei de Ştiinţe a URSS, în perioada 1946-1970. Grantul este oferit de British Library, în cadrul Endangered Archives Programme, care are ca scop facilitarea cercetării ştiinţifice prin identificarea şi conservarea materialului de arhivă privind societăţile pre-industriale din întreaga lume, aflat în risc de deteriorare.

Materialul supus digitizării este constituit din însemnări în scris şi înregistrări pe benzi magnetice ale unor cântece populare, colinde, basme şi multe alte creaţii folclorice, culese pe teritoriul de astăzi al Republicii Moldova, dar şi pe teritoriul învecinat al Ucrainei, în perioada sovietică, conservat în condiţii precare în prezent din cauza finanţării reduse a domeniului cultural. În urma digitizării, el va putea fi consultat, în scopuri non-comerciale, cu respectarea normelor legale în vigoare, pe site-ul dedicat al proiectului şi pe site-ul British Library.





Proiectul, care are ca parteneri instituţionali Institutul Patrimoniului Cultural, Institutul de Filologie şi Asociaţia Eurocentrica, va fi derulat de o echipă formată din tineri cercetători moldoveni, sub coordonarea dr. hab. Victor Ghilaş. Aceştia vor beneficia de training de specialitate în domeniul digitizării şi managementului arhivelor în format fizic şi digital, de la experţi din afara ţării.

„Creaţiile folclorice care vor fi digitizate au o mare însemnătate ştiinţifică pentru cunoaşterea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. De asemenea, ele se constituie într-un bun mijloc de promovare peste hotare a tradiţiilor noastre, acum în 2018, Anul European al Patrimoniului Cultural, şi oferă în acelaşi timp oportunitatea cercetătorilor de la noi de a se specializa într-o acţiune de viitor în domeniul patrimoniului cultural, respectiv aceea de digitizare”, a declarat Victor Ghilaş.