Scăpă de insomnie în mod natural

Fiecare dintre noi a trecut cel puțin o dată prin perioade în care a întâmpinat probleme cu somnul. Insomnia reprezintă o afecțiune din ce în ce mai des întâlnită în ziua de astăzi în societatea contemporană și are mai multe cauze.

Nu toate perioadele din viața noastră sunt liniștite, ci mai există și situații stresante, presante, din familie sau de la locul de muncă prin care trecem și care determină schimbarea programului de somn. Există numeroase remedii alopate pe piață care tratează insomnia, medicamente denumite generic somnifere sau care ne „liniștesc” și ne relaxează corpul și mintea din toate punctele de vedere. Dar de ce să nu apelăm și la remedii naturiste, pe care le foloseau cu succes moșii și strămoșii nostri și care dau efecte garantate cu puține efecte adverse.

Cauzele și efectele insomniei



De ce nu pot să dorm? Această întrebare ne macină ori de câte ori trecem printr-o perioadă dificilă și nu ne putem găsi liniștea și nu ne putem odihni pe timp de noapte. Un adult are nevoie în general de șapte ore de somn pe noapte pentru a putea funcționa din toate punctele de vedere corect în următoarea zi. Dar insomnia este dușmanul cel mai de temut al somnului liniștit. Cauzele sunt numeroase, și depinde de fiecare om în parte. Spre exemplu, unii oameni suferă de insomnii în perioada în care renunță la fumat, alții au parte de insomnii atunci când încep o dietă de slăbit, în vreme ce alții pur și simplu sunt măcinați de probleme presante de la muncă, din familie, îi așteaptă un eveniment major precum un examen important, o nuntă, un botez sau o aniversare importantă, etc. De asemenea, lipsa unui program riguros de masă și de odihnă, dar și absența mișcării fizice contribuie la apariția insomniilor. Nopțile nedormite își pun amprenta asupra sănătății noastre fizice și psihice. Nu ne mai putem concentra așa cum trebuie la job, suntem nervoși, irascibili, neatenți, consumăm foarte multă cafea, devenim agitați, iar insomniile ne afectează grav sănătatea dacă acestea durează foarte mult timp. Așadar, tulburările de somn, insomniile, ne cresc tensiunea arterială, slăbesc inima, ne îngrașă, dereglează hormonii, favorizează depresia, afectează activitatea creierului și lista poate continua. Astfel, un program alocat dormitului în mod normal la adulți ar trebui să se încadreze în intervalul 7 -9 ore. Nici dormitul prea mult nu este bun, iar tulburările de somn, de orice natură ne afectează inima, creierul, greutatea, pancreasul și sistemul imunitar.





Cum tratăm insomnia?



Desigur, primul nostru impuls ar fi să dăm fuga la farmacie și să cerem medicamente pentru tratarea insomniei. Iar gama este foarte variată. Cel mai bine ar fi să consultăm un medic specialist în cazul în care insomniile durează de mai bine de o lună. Dar dacă paharul de lapte cald dinainte de culcare și număratul oițelor nu mai dau rezultate, iar medicamentele pentru somn ne provoacă fel și fel de reacții adverse (și mai ales dependență), poate ar fi bine să ne îndreptăm atenția și către remediile naturiste. Ce plante au efecte garantate în tratarea insomniilor? Lista este destul de lungă, iar remediile sunt din cele mai diverse.

Mușețelul



Mușețelul este poate cea mai cunoscută plantă cu efect liniștitor. Acesta are proprietăți relaxante, este un remediu străvechi folosit de sute de ani și mereu dă rezultate spectaculoase. Mușețelul ameliorează anxietatea, relaxează mușchii, eliberează tensiunea nervoasă, calmează digestia, elimină stările de iritabilitate, așadar poate fi folosit pe termen lung. Cum putem folosi mușețelul pentru a scăpa de insomnii? Preparând infuzie de mușețel concentrată și băută seara, înainte de culcare. Trebuie să fiți foarte precauți atunci când preparați infuzia de mușețel pentru că o cantitate mai mare de plantă poate deveni chiar toxică. Astfel, luați două linguri de floare de mușețel uscată, puneți-le într-o cană și turnați 200-250 de mililitri de apă clocotită. Lăsați la infuzat timp de două ore. Strecurați cu grijă ceaiul astfel obținut și adăugați o linguriță de miere. De asemenea, perioada de infuzat trebuie redusă pentru ca ceaiul să nu fie prea concentrat. Mai puteți achiziționa ulei esențial de mușețel din care puteți picura câteva picături în cadă sau puteți face un masaj relaxant cu aceste picături.

Lavanda



Lavanda este o altă plantă bine cunoscută pentru efectele sale de relaxare. Levănțica are o mulțime de efecte terapeutice dovedite, atât pe plan extern cât și pe plan intern. Pe plan intern, levănțica acționează ca un calmant al sistemului nervos central, combate căderea părului, estompează frica, calmează durerile abdominale având un efect antispastic, stimulează pofta de mâncare și mărește secreția biliară și are proprietăți diuretice. Levănțica poate fi folosită sub diverse forme, de la pulbere, ceaiuri, uleiuri, până la tincturi. Pulberea de levănțică se obține prin măcinarea plantei uscate cu ajutorul râșniței de cafea. Pulberea se va ține în locuri răcoroase, ferite de lumina soarelui, și se va folosi ca și tratament alternativ, câte o linguriță de praf de levănțică pe zi, înainte de masă.

Ceaiul de levănțică se obține sub formă de infuzie și se prepară din florile uscate sau din pulbere, câte două lingurițe în 250 ml de apă clocotită, lăsată la infuzat vreme de 10 minute. Se pot consuma trei ceaiuri zilnic. Uleiul de levănțică are multiple beneficii asupra organismului nostru. Una din principalele sale beneficii și întrebuințări este aceea de relaxare a corpului și a minții, încetinind activitatea sistemului nervos, tratând agitația, insomniile și chiar depresia. Puteți dormi mult mai bine dacă aplicați pe tâmple ulei de lavandă, acest lucru fiind benefic și în cazul durerilor de cap. Ceaiul din flori de levănțică de asemenea poate fi folosit pentru a vindeca insomnia și anxietatea. Uleiul de lavandă face minuni dacă este folosit în proporții corespunzătoare pentru a trata insomnia.

Floarea pasiunii



Floarea pasiunii este o plantă cunoscută ca și un excelent tranchilizant natural, un sedativ delicat ce reduce anxietatea, nu dă dependență și tratează insomniile. Se recomandă consumul a două ceșcuțe de infuzie de floarea pasiunii seara înainte de culcare. Această plantă poate fi folosită fără grijă, deoarece nu dă efecte adverse și se spune că străbunii noștri o foloseau și pentru a ajuta copiii să doarmă mai bine.

Valeriana



Valeriana reduce tensiunea nervoasă și anxietatea. Această plantă tratează toate afecțiunile ce au la baza lor stresul. Însă valeriana trebuie întrebuințată cu mare grijă deoarece are numeroase efecte adverse precum indigestiile, amețelile și durerile de cap. Valeriana însă, folosită în cantități corespunzătoare elimină frica, stresul, calmează emoțiile, gândurile și induce un somn liniștitor. Această plantă poate fi consumată fie sub formă de infuzie fie sub formă de tinctură, diluată în apă. Tratamentul cu valeriană pentru tratarea insomniilor include o linguriță rasă de praf de valeriană, cu jumătate de oră înainte de culcare, cu apă. Tratamentul însă nu trebuie să dureze mai mult de două-trei săptămâni, deoarece poate afecta sistemul nervos central.

Teiul

Teiul este un alt remediu naturist de tratare a insomniilor. Ceaiul de tei tratează o serie de afecțiuni, nu numai insomniile. Florile de tei, cu aroma lor plăcută, sunt fie culese și uscate, fie cumpărate de la magazin, cert este că ceaiul de tei este folosit cu succes și de către copii și de către adulți. Florile de tei sunt bogate în vitamina C, antioxidanți și au acțiune sedativă și relaxantă. În doze mari, teiul poate deveni un dușman de temut, mai ales dacă este preparat sub formă de infuzie foarte concentrată deoarece acesta poate da tulburări de somn, agitație, tremur și palpitații. O ceașcă de ceai de tei îndulcit cu puțină miere înainte de culcare este ideal pentru a trata insomnia.

Foarte eficiente remedii împotriva insomniei sunt gemoterapicul de tei si gemoterapicul de păducel: câte 20 de picături luate seara, cu 30-40 minute înainte de culcare.

Alte remedii de tratare a insomniei includ consumul cepei crude înainte de culcare, a unui pahar de lapte dulce călduț, un duș cald sau o baie fierbinte în care puteți adăuga picături din ulei esențial de mușețel, lavandă, floarea pasiunii, tei, acestea favorizând un somn plăcut și odihnitor. În plus, exercițiul fizic ajută foarte mult la tratarea insomniilor deoarece viața sedentară este de cele mai multe ori una din principalele cauze ale insomniei. Plimbările în aer liber și evitarea băuturilor ce conțin cofeină, dar și a dulciurilor cu ciocolată, a băuturilor acidulate și evitarea preparatelor din carne sau alimentele grele sau grase seara contribuie la ameliorarea insomniilor.

Sursă: dr-catalin-luca.ro/