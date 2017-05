Secretul pentru a pregati cel mai bun mujdei

Mujdeiul este consumat de numeroase persoane. Fie impreuna cu pestele, ori cu fripura. Fiecare persoana are, probabil, o reteta proprie pe care o urmeaza in momentul in care gateste mujdeiul. Ai putea incerca si reteta de mai jos. Este simpla, iar rezultatul va fi pe placul intregii familii.

Cum poti face cel mai bun mujdei

In legatura cu sosul de usturoi, Radu Anton Roman a scris urmatoarele: „Sosurile de usturoi sunt raspandite in toata lumea (mousse d’ail!) asa ca s-au ratacit si pe la noi vreo doua-trei variante. Vi-l oferim pe cel mai simplu si mai saracacios (cel ce vi se da la restaurante, cu pipeta contra pretului unei vile la Vama Veche, pe plaja): usturoi, sare, apa.”. Asadar, numai 3 ingrediente, simple, sunt suficiente pentru a face cel mai bun mujdei.

Iata cum se prepara mujdeiul, potrivit lui Radu Anton Roman: „La-ndemana e sa cureti o capatana de usturoi si sa-i bati cateii intr-o „chisarnita” de lemn. Potrivesti o lingurita de sare grunjoasa si, cand totul e o pasta lipicioasa, se adauga apa (putina, o canita, nu o jumatate de caldare, cum face nea Mitica de la „Dolarul si carnatul”). Merge la orice, carne, mamaliga, peste.”





Sunt unele gospodine care adauga si alte ingrediente atunci cand pregatesc mujdeiul. Spre exemplu, in Oltenia se adauga, pe langa cele 3 ingrediente, si o lingura de otet, marar tocat si o lingurita de ulei.

Pentru a prepara mujdei, trebuie sa procedezi astfel. Inainte de toate, vei toca mararul. Piseaza usturoiul, dupa care adauga verdeata si sarea. Si, astfel, vei obtine mujdeiul.

Asadar, exista trei ingrediente de baza pentru a prepara mujdeiul. Insa, in functie de zona geografica sau in functie de preferintele fiecaruia, se pot adauga si alte ingrediente. Mujdeiul este consumat de foarte multe persoane, pe langa diferite feluri de mancare.