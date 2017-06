Solar Probe Plus: sonda spaţială care va explora atmosfera solară

O misiune spaţială în premieră pentru istoria umanităţii va avea loc, conform news.ro, în vara lui 2018, când va fi lansată Solar Probe Plus, o sondă spaţială robotizată menită să exploreze atmosfera solară.

„Sonda spaţială va explora atmosfera Soarelui şi va face observaţii critice care vor răspunde unor întrebări vechi de decenii despre fizica funcţionării stelelor. Datele care vor rezulta vor îmbunătăţi previziunile legate de evenimentele majore ale climatului spaţial care are impact asupra Pământului şi asupra astronauţilor”, au transmis cei de la NASA.

Sonda Solar Probe Plus – al cărei principal rol este studierea atmosferei solare şi o mai bună înţelegere a evoluţiei stelelor - va orbita 6,2 milioane de kilometri, cu o viteză de 450.000 mph, confruntându-se cu temperaturi de până la 1.377 de grade Celsius. Sonda este concepută astfel încât să supravieţuiască în apropierea Soarelui - unde intensitatea incidentei solare este de aproximativ 520 de ori mai mare decât intensitatea pe orbită - prin utilizarea unui scut solar, ce o va proteja de căldura şi radiaţiile solare printr-un înveliş cu grosimea de 11,43 de centimetri realizat dintr-un compus care are la bază carbon.





„Realizând măsurători directe şi in situ ale regiunii în care sunt înregistrate unele dintre cele mai periculoase particule energetice solare, Solar Probe Plus va aduce o contribuţie fundamentală la capacitatea noastră de a caracteriza şi prognoza mediul de radiaţii în care exploratorii spaţiali vor lucra şi trăi”, au mai spus cei de la NASA despre Solar Probe Plus care va avea o înălţime de 3 metri.

life.ro