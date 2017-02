Solistul trupei System of a Down: Aşa se câştigă luptele împotriva legilor nedrepte. Felicitări românilor!

Solistul trupei rock System of a Down, armeanul Serj Tankian, a postat sâmbătă seară un mesaj pe contul sau de Facebook, prin care îi felicita pe românii care au ieşit în stradă pentru a sprijini justiţia în lupta anti-corupţie, menţionând că poporul român este în aceste zile "o sursă de inspiraţie" şi că "aşa se câştigă luptele împotriva legilor nedrepte".



Solistul trupei System of a Down a distribuit sâmbătă seară un articol Al Jazeera care anunţă decizia Executivului din România de a abrogă ordonanţă de urgenţă privind modificarea codurilor penale, însoţit de mesajul "This is how battles are won against unjust laws. Congratulations to the people of România/ Aşa se câştigă luptele împotriva unor legi nedrepte. Felicitări românilor!"



Postarea cântăreţului a fost distribuită de peste 4000 de utilizatori de Facebook, fiind comentată de foarte mulţi români. Tankian le-a răspuns celor care i-au mulţumit pentru susţinerea să, subliniind că în aceste zile România este "o sursă de inspiraţie".





"Vreau să va mulţumesc pentru reacţiile impresionante venite din România! Ştiu că mai sunt lucruri de rezolvat şi că mai aveţi mult de muncă, dar vreau să va spun că sunteţi o sursă de inspiraţie", a scris Tankian.



Totodată, solistul trupei System of a Down se pronunţă împotriva violenţei în lume, contra încălcării drepturilor omului şi militează pentru ocrotirea animalelor.

El a lansat cinci albume cu trupa System of a Down, unul cu Arto Tuncboyacᅣyan şi un album solo Elect the Dead şi a fost numit cel deal 26-lea cel mai bun vocalist al heavy metalului din toate timpurile.

System of a Down (prescurtat SOAD sau System) este o formaţie de rock americană din Los Angeles, fondată în 1994, formată din patru armeano-americani: Serj Tankian (voce, clape, chitară ritm), Daron Malakian (voce, chitară), Shavo Odadjian (bass, voce de fundal) şi John Dolmayan (tobe).



La dată de 13 august 2006, grupul a luat pauză pe o durata nedeterminată, dar mai târziu a anunţat o reuniune în 29 noiembrie 2010 cu mai multe spectacole planificate la festivaluri de muzică europene pentru vara anului 2011.