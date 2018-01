SUA vor pune presiune pe Rusia cum nu a mai cunoscut în ultimile trei decenii

Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosferă foarte tensionată: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continuă să ocupe Crimeea și se află sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politică internă a țărilor occidentale se vorbeste de la nivel de stat. În Rusia însăși, guvernul continuă să persecute opoziția și îi refuză dreptul de a candida și dreptul la întrunire pașnică. Toate acestea fac ca specialiștii care analizează perspectivele relațiilor dintre Rusia și Occident să ofere o prognoză pesimistă pentru anul 2018, scrie paginaderusia.ro

În același timp, oficialii americani au subliniat în repetate rânduri că tensiunea cu Moscova nu este un scop în sine al Washingtonului și că această tensiune va scădea de îndată ce Rusia va începe să își îndeplinească obligațiile internaționale.

În special, secretarul american Rex Tillerson, într-un articol recent din The New York Times, a remarcat că Statele Unite lucrează cu Rusia în problema Siriei.





În același timp, cu doar două săptămâni în urmă, purtatorul de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA Heather Nauert a reiterat poziția Washingtonului cu privire la amestecul Rusiei în afacerile din Ucraina, spunând că „Rusia și marionetele sale sunt sursa violenței în estul Ucrainei, iar guvernul rus contribuie la continuarea conflictului activ și a crizelor umanitare“, reiterând, de asemenea, apelul catre Rusia de a-și retrage trupele și armele din Ucraina.

Directorul Centrului Carnegie din Moscova, Dmitri Trenin susține ca ”speranțele existente în Rusia la sfârșitul anului 2016 – începutul anului 2017, au fost o iluzie. Probabil, a existat mai multă speranță și, în consecință, mai multe iluzii despre SUA după alegerile lui Trump. Dar au existat speranțe legate de Europa, mai întâi de toate, de Franța. Si aici, de asemenea, rezultatul a fost negativ pentru Rusia”.

„A existat o speranța ca omul care, în ciuda establishment-ului american a devenit președintele țării, și, prin urmare, a schimbat foarte mult peisajul vieței politice americane, va putea schimba politica externă americană într-o direcție care poate fi caracterizată condiționat ca „realism politic”. Și că acest „realism“ îl va conduce la necesitatea unor relații mai echilibrate cu Rusia: respingerea amestecului în afacerile rusești, renuntarea la ”lectiile de democratie” pentru Rusia, dorința de a incheia un fel de afacere, sau o serie de tranzacții cu privire la diverse probleme, începând cu Ucraina și așa mai departe”, continua expertul Carnegie Center.

Toate acestea s-au dovedit a fi sperante desarte din următoarele motive: „Nimeni la momentul respectiv nu și-ar fi putut imagina că, după alegerea lui Trump, America va intrat într-o criză politică acută și o situație în care președintele practic este în stare de „război civil” politic cu majoritatea instituțiilor, inclusiv mass-media”.

Dmitri Trenin consideră că încearcand să influențeze alegerile din Statele Unite, Rusia nu a depășit nivelul de expunere pe care, de obicei, si-l permit țările occidentale împotriva Rusiei, dar efectul intervenției Moscovei pentru relațiile sale cu Washington a fost foarte serios: „Încercarea din partea rusă de a juca pe terenul Occidentului în baza unor altor reguli, pe care țările occidentale le respecta pe teren rusesc, a condus la un răspuns dur al clasei conducătoare americane”.

Director al Centrului Carnegie din Moscova consideră că acuzațiile la adresa lui Trump privind complicitatea cu Rusia sunt ecoul evenimentelor politice interne din Statele Unite ale Americii: „înfrângerea estabiliment-ului Partidului Republican, apoi înfrângerea lui Hillary Clinton, toate au condus la un anumit șoc politic. Acest șoc a trebuit să caute o cale de ieșire. Și soluția a fost găsită într-o campanie foarte dură, în care Rusia a devenit inculpata, iar cei care au colaborat cu ea acuzati de „înaltă trădare“. Rusia a devenit un factor în viața politică americană”.

Trenin oferă o prognoză extrem de pesimista pentru anul 2018: „Este clar că, pe termen lung, Rusia va păstra, iar în unele cazuri chiar și aprofunda și agrava confruntarea cu Statele Unite. Și cu Europa, fata de care Rusia se află într-o stare de alienare reciprocă tot mai mare”.

Această confruntare va duce la cresterea in continuare a presiunii SUA asupra Rusiei, presiune pe care Rusia nu a mai cunoscut-o in ultimii 30 de ani. In aceste conditii, presedintele Statelor Unite, în special Donald Trump, nu va putea face niciun pas spre realizarea vreunui compromis istoric sau a unui fel de acord cu Rusia, conchide Trenin.