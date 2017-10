Stere Halep, tatăl Simonei, a declarat că a discutat pentru câteva secunde cu fiica sa imediat după ce s-a încheiat meciul cu Ostapenko. Conversaţia nu a durat foarte mult pentru că emoţiile i-au copleşit pe amândoi.

Şi Gică Hagi l-a sunat pe tatăl Simonei pentru a-l felicita şi pentru a-i ura ca Simona să rămână cât mai mult timp în top 10 mondial.

"Am vorbit foarte puţin cu Simona. Mi-a zis: "Tată, am reuşit!" Apoi am izbucnit în lacrimi, eu mai mult, şi am zis că vorbim mai târziu. Am avut încredere totală în ea. De asta am investit tot. Primul telefon l-am primit de la Gică Hagi. Mi-a urat să ne ajute Dumnezeu să rămânem cât mai mult timp în top 10. Singurul lucru important e să nu iubeşti banii. Dacă iubeşti banii, ei te întorc din drum. Ne-am gândit doar la performanţă.", a declarat Stere Halep la DigiSport.





Simona Halep a trecut de Jelena Ostapenko, cu scorul de 6-2, 6-4, și s-a calificat în finala de la Beijing! Românca este numărul 1 mondial! Simona și-a luat astfel revanșa pentru finala pierdută la Roland Garros în fața lui Ostapenko. ‌În finala de la China Open, Halep o va întâlni pe învingătoarea meciului dintre Petra Kvitova și Caroline Garcia.

