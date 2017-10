Nicio instituţie oficială nu vrea să vorbească deschis despre problema taxiurilor din Capitală, invocând la unison lipsa de competenţe

De câteva luni, înainte de a comanda un taxi în Capitală, trebuie să te înarmezi cu nervi de fier și să te rogi la toți sfinții să-ți vină o mașină. Pentru că situația respectivă îngrijorează mulți chișinăuieni, iar taxiurile de bine de rău acordă servicii publice, TIMPUL a încercat să afle care sunt cauzele suprasolicitării acestui serviciu și cum poate fi soluționată această problemă.

„Avem 20 de mașini pe sector și câte 1200 de solicitări”

Serghei Apostol, administratorul companiei de taxi 14448, ne-a spus că există o serie de motive din care taximetriștii nu reușesc să facă față tuturor solicitărilor. Printre acestea se numără ambuteiajele și lipsa transportului public, care, în orele de vârf, generează un număr mare de comenzi. „De la ora 7 până la 9:40 și de la 17:00 până la 19:30, solicitările sunt de cinci ori mai multe decât în orele obișnuite, iar numărul de automobile este același. De exemplu, avem în sectorul Ciocana 20 de mașini, iar în orele de vârf primim câte 1200 de solicitări. Evident că nu reușim să le preluăm toate. Unde mai pui că, în acest timp, șoferii nu pot efectua mai mult de două comenzi pe oră, din cauza ambuteiajelor. Nu cred că are rost să suplinim numărul de automobile, deoarece în orele simple ne isprăvim cu toate comenzile. Mai mult, de multe ori avem și mașini libere”, ne-a explicat Apostol.

O altă problemă gravă este lipsa de personal. Compania 14448 are 270 de mașini, dintre care patru sunt libere, pentru că nu sunt șoferi, iar 10 sunt disponibile doar peste o zi, deoarece nu există persoane de schimb. În plus, doar 30 la sută din șoferii angajați sunt de profesie taximetriști. Ceilalți vin și lucrează câteva luni, după care pleacă din companie. Astfel se creează un flux continuu de angajări.









Șoferii aleg să muncească la negru pentru Yandex Taxi

Recent, Serghei Apostol a depistat că vreo trei șoferi au plecat din firma sa la Yandex Taxi, ceea ce, recunoaște el, l-a nedumerit. „Acolo angajații lucrează la negru, nu au niciun fel de răspundere pentru pasageri, nu trec niciun control medical sau tehnic. Oricine are mașină își instalează aplicația și devine automat șoferi de taxi. La noi, însă, angajările se fac oficial, conform legislației, iar salariu unui șofer variază între trei-patru mii de lei”, a adăugat administratorul.

Interlocutorul meu susține că această problemă există de mulți ani, iar singura soluție ar fi ca circulația să fie organizată astfel, încât să nu existe ambuteiaje. Atunci, consideră el, un taximetrist ar putea efectua câte patru comenzi în jumătate de oră, în loc de una. „În afară de aceasta, municipalitatea ar trebui să dezvolte transportul public, pentru ca oamenii să poată ajunge la serviciu. În ultima perioadă, s-a tot micșorat numărul de microbuze, iar taximetriștii au simțim cel mai bine acest lucru”, a subliniat Apostol.

Lipsa de personal este o problemă cu care se confruntă și compania de taxi 14222. Vicedirectorul acestei firme, care s-a prezentat pe scurt, Grigore, refuzând categoric să-și divulge numele de familie, a recunoscut că are foarte multe mașini lăsate de izbeliște, deoarece șoferii s-au concediat și au plecat să muncească ilegal la Yandex Taxi. „Nu putem face fața solicitărilor din cauza insuficienței de șoferi. Oamenii pleacă peste hotare sau aleg să lucreze la negru la firmele cu care conlucrează Yandex Taxi, unde au condiții mai bune și salarii mai mari. Aceasta se întâmplă pentru că noi, ca firmă, trebuie să plătim toate impozitele și să respectăm legislația, pe când acolo vii cu mașina proprie, faci ce vrei și ai o leafă bună”, a menționat Grigore.





Yandex.Taxi invocă problema concurenței neloiale

Serviciul Yandex.Taxi, care este o platforma rusească menită să faciliteze găsirea taxiurilor disponibile cu ajutorul unei aplicații mobile, s-a lansat în R. Moldova la sfârșitul lunii iunie și reușește să ademenească tot mai mulți șoferi. Pentru că nu am găsit un număr oficial la care să discutăm cu reprezentații moldoveni al acestui serviciu, am sunat la primul număr găsit într-un anunț de angajare. Așa l-am cunoscut pe Teodor Golban, administratorul unei companii care colaborează cu Yandex Taxi. Bărbatul a recunoscut fără menajamente că, o perioadă, șoferii au fost nevoiți să muncească ilegal. „Zvonul că personalul de la alte companii vin la noi este adevărat, deoarece au condiții de muncă mai bune. De asemenea, până am obținut licența, șoferii au fost nevoiți să lucreze la negru. Acum îi angajăm pe toți oficial. Venitul taximetriștilor depinde de cum lucrează, însă noi îi angajăm oficial cu un salariu stabil 1500 de lei. Ulterior, în funcţie de numărul comenzilor efectuate, ei pot câștiga lunar și peste cinci mii de lei”, a menţionat Golban.

Cu toate acestea, precizează administratorul, nici această companie nu reușește să facă față cu succes tuturor solicitărilor din cauza numărului mic de mașini și a concurenței neloiale. Potrivit lui, în prezent Yandex Taxi are ca parteneri doar trei companii. Fiecare dintre acestea dispune de câte 120 de mașini și reușeşte să îndeplinească 70 la sută din numărul total de comenzi. „Cred că am reuși să facem faţă mai bine, dacă reprezentanții celorlalte firme de taxi nu ar efectua comenzi false la noi. De exemplu, ne sună şi ne invită la o adresă, unde nu nu este nimeni…”, afirmă administratorul.





Companiile de taxi au făcut o gaură de milioane în buget

Ilegalitățile comise de unele companii de taxi din Chișinău nu au rămas neobservate de instituţiile de drept. În primăvara acestui an, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) şi Inspectoratul General de Poliţie au efectuat 30 de percheziții la mai mulți oameni de afaceri, gestionari ai agențiilor de taxi în Capitală, care erau suspectaţi de evaziuni fiscale. Potrivit procurorului Vitalie Busuioc, atunci au fost vizate 70 la sută din rețeaua de servicii de taxi din oraș. „Din câte îmi amintesc, au fost reținute și arestate patru sau cinci persoane. Când, în instanța de judecată s-a calculat prejudiciul adus statului, o parte din agenții economici s-au grăbit să-l achite. Este vorba de milioane de lei. După aceasta, instanța a decis modificarea măsurilor preventive, iar persoanele au fost plasate fie în arest la domiciliu, fie sub control judiciar”, a specificat Busuioc.

Din spusele procurorului, el nu poate avea încredere în copiile unor documente prezentate de avocați, care indică achitarea prejudiciului. De aceea a solicitat informațiile respective de la Fisc. „Trebuie să aflăm exact suma prejudiciului, deoarece cauza penală va fi remisă în instanţa de judecată până la sfârşitul lui octombrie. Faptul că ei au achitat în buget o sumă de bani nu-i absolvă de răspundere, ci influențează asupra stabilirii pedepsei”, a declarat Vitalie Busuioc.

Taxi-ul nu este un transport public

Problema insuficienței de taxiuri nu va fi soluționată în scurt timp, pentru că nu există o instituţie anume care să reglementeze acest serviciu. Cel puțin aşa consideră reprezentații Direcției management în transport a Primăriei Chișinău. Șeful direcției, Lilian Copaci, ne-a spus că taximetria este un serviciu public, dar nu și un transport public. Firmele de taxi primesc licență de la Camera de Licențiere, iar autorizație - de la Agenția Națională de Transport Auto. Astfel, municipalitatea nu reglementează activitatea acestui serviciu. Singura excepţie în această privinţă este că, firmele de taxi sunt obligate să achite Primăriei câte 300 de lei pentru o maşină, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal. „Am încercat acum trei ani să-i adunăm și să reglementăm activitatea lor, dar fără succes, deoarece noi nu avem nicio pârghie legală…”, spune Lilian Copaci.

Cât priveşte micșorarea numărului de rute a transportului public, funcționarul recunoaște că, în 2014, în Capitală circulau două mii de microbuze, iar acum sunt numai 1200. Activitatea lor, însă, este suspendată nu de municipalitate, ci de către agenții economici, în cazul în care unele rute nu le aduc profit. „De-a lungul timpului s-au tot scumpit combustibilul și piesele auto, iar prețul pentru un bilet de călătorie a rămas același. De aceea oamenii renunță” , constată șeful de direcţie.







Activitatea taxiurilor nu este reglementată de structurile statului

Contactați de ziarul TIMPUL, reprezentanții Agenției Naționale de Transport Auto ne-au spus că ei nu au o subdiviziune responsabilă de comunicare cu mass-media şi ne-au recomandat să luăm legătura cu serviciul de presă al Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.La rândul său, Maria Dastic, ofițerul de presă al ministerului, ne-a spus că instituția pe care o reprezintă nu se poate pronunța pe marginea acest subiect, deoarece aceasta elaborează politici în domeniul transportului, dar nu gestionează anumite servicii.