TEST / Ce job ţi se potriveşte?

Adesea avem sentimentul că nu ne-am ales locul de muncă potrivit şi că am fi fost mai fericiţi şi mai eficienţi într-un alt domeniu decât cel în care lucrăm. Un prim pas către o posibilă reorientare profesională poate fi reprezentat de rezultatul acestui test de personalitate, test care ajută la identificarea carierei potrivite în funcţie de tipul de personalitate.

Alege un răspuns unic dintre cele patru variante de mai jos:

1. Dacă ai o seară liberă, ce ţi-ar plăcea să faci:

a) să merg la o petrecere

b) să stau acasă şi să navighez pe internet

c) să-mi petrec timpul cu un hobby

d) să merg la un film

2. Ce secţiune a unui ziar citeşti mai întâi?

a) sfaturi pentru cititori sau editorialul

b) ştiri

c) sport

d) divertisment

3. Ce preferi să faci la o petrecere?

a) Să întâmpini musafirii

b) Să discuţi despre evenimentele la zi

c) Să pregăteşti aperitive

d) Să te distrezi

4. Ce carte crezi că ţi s-ar oferi, mai degrabă, în dar?

a) Supă de pui pentru suflet

b) O scurtă istorie a timpului

c) Cum funcţionează lucrurile

d) O carte de artă potrivită să stea pe măsuţa de cafea

5. Ce ai prefera să faci în timpul tău liber?

a) Să te întâlneşti cu prietenii la o cafea

b) Să-ţi faci curat în şifonier

c) Să grădinăreşti sau să redecorezi casa

d) Să scrii poezie

6. Este rândul tău să alegi filmul la care mergeţi. Care este prima opţiune?

a) O comedie romantică precum „Nopti albe în Seattle“

b) O dramă precum „O minte sclipitoare“

c) Un film de acţiune şi aventură precum „Războiul stelelor“

d) Un film independent

7. Eşti la un eveniment social. În compania cui ai prefera să stai?

a) Un grup mare în care se râde mult

b) Un grup restrâns în care are loc o discuţie animată

c) Mai mulţi oameni care joacă popice sau ţintar

d) O persoană care ţi se pare interesantă

8. Ai ocazia să participi la un reality-show. Ce ai alege?

a) O emisiune în care aptitudinile personale te vor ajuta să câştigi, de tipul Survivor

b) Nici una. Consideri că emisiunile de genul reality-show sunt o pierdere de vreme

c) O emisiune care îţi dă şansa să munceşti cu mâinile sau să îmbunătăţeşti ceva, precum „Şantier în lucru“

d) O emisiune în care poţi câştiga pe baza talentului sau cunoştinţelor tale, precum „Megastar“, „Dansez pentru tine“ sau „Vrei să fii miliardar“

9. Care dintre următoarele caracteristici te descriu cel mai bine, dacă ar decide prietenii tăi?

a) O persoană sociabilă

b) Inteligentă

c) Îndemânatică

d) Creativă

Rezultatele testului:

Aviz

Toate carierele potenţiale implică munca cu oamenii, dar cele mai multe dintre acestea se concentrează pe un aspect particular sau are o anumită caracteristică.

Dacă majoritatea răspunsurilor a fost a

Cariera potrivită implică lucrul cu oamenii, dar care pune accent pe mentorat, negociere, consultanţă, supervizare, comunicare sau asistenţă. Posibile cariere pot fi: profesor, resurse umane, consultant, asistent social etc.

Dacă majoritatea răspunsurilor a fost b

Cariera ta ideală presupune lucrul cu informaţia. O astfel de carieră poate include sarcini precum sintetizarea, coordonare, analiză, compilaţie, comparaţii. Printre posibilele cariere se numără: biblotecar, editor, web developer, organizator, detectiv particular, contabil etc.

Dacă majoritatea răspunsurilor a fost c

Ar trebui să te orientezi spre o carieră în care interacţiunea cu oamenii să fie minimă. Preferi responsabilităţile unde îşi poţi avea precizie în ceea ce faci, unde poţi deţine controlul sau condusul diverselor maşini etc. Printre posibilele joburi se numără: bucătar, instalator, mecanic, inginer etc.

Dacă majoritatea răspunsurilor a fost d

Cariera potrivită pentru tine este una creativă, unde îţi poţi folosi talentul şi abilităţile. În funcţie de înclinaţie, poţi alege între scriitor, fotograf, cântăreţ, decorator, artist grafic, creator de moda etc.



