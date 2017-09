Tradiţii şi obiceiuri de SFÂNTA MARIA. Ce NU ai voie să faci

Creștinii ortodocși care respectă calendarul de stil vechi sărbătoresc mâine, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, numită în popor și Sfânta Maria Mică. Este una din cele patru sărbători împărătești închinate Maicii Domnului, transmite IPN.

Potrivit tradiției, în ziua de Sfânta Maria Mică oamenii fac pelerinaje la mănăstiri şi duc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru binecuvântare. Credincioșii merg de dimineața la slujbă și se închină icoanei Maicii Domnului.

Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creştini, Ioachim şi Ana. Aceştia, deşi înaintaţi în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiţia spune că Îngerul Gavriil i-a vestit că ruga lor a fost ascultată şi că Dumnezeu le va da cel mai de preţ dar, un prunc, ales al Domnului, pe care au botezat-o Maria.







Tradiţii şi obiceiuri. De Naşterea Maicii Domnului, bărbaţii nu meşteresc şi nu fac treaba în gospodărie, iar femeile nu cos şi nu spală rufe. Se spune că rugăciunile adresate Maicii Domnului în această sfântă zi de sărbătoare de către cele care îşi doresc un copil sunt mai ascultate ca oricând.

În credinta populară, sărbatoarea Naşterii Maicii Domnului reprezintă hotarul astronomic dintre vara şi toamnă, momentul în care se dă startul lucrurilor agricole de toamnă şi momentul în care noul anotimp începe să îşi intre în drepturi

Mai exista si o alta superstitie romaneasca conform careia cei care mananca gatit la foc in aceste zile au sansa de a atrage asupra lor boli care ii pocesc. Se aprinde in schimb candela in dreptul icoanei Maicii Domnului si se lasa sa arda pe tot parcursul sarbatorii.