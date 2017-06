Trăim într-o societate de carton

Astăzi, din păcate, întâlnesc tot mai mulți oameni dureros de altfel, cei care sunt gata să-ți spargă capul dac-ai îndrăznit să-i atingi în transportul public, dar care nu mișcă un deget atunci când cineva este agresat în plină stradă. Am ajuns să ne bălăcim într-o indiferență neomenească pe alocuri și asta ar trebui să ne dea de gândit.

Recent un vlogger din Republica Moldova a făcut un experiment social în care a înscenat cum o fată este răpită ziua, în amiaza-mare. Spectacolul a fost repetat pe mai multe străzi din Capitală și surprins cu ajutorul unei camere ascunse. Mare mi-a fost mirarea să realizez că niciun trecător nu a intervenit, deși tânăra striga disperată după ajutor. În schimb, am văzut mulți oameni pe care acea situația i-a amuzat și distrat de-a binelea.

În comentariu de la clipul respectiv, internauți se scuzau că nu s-au implicat deoarece au crezut că asistă la o ceartă între iubiți. Dar oare dacă o fată este oprită în plină stradă de o mașină blindată, din care coboară ditamai bărbații și o trag cu forța în automobil, noi ne facem că plouă și ne vedem de drum? Chiar dacă am admite că unul dintre acești indivizi este iubitul tinerei, ce drept are acesta să o forțeze să urce într-o mașină? Ah, nu ne-am implicat pentru că nu ne privește. Însă, dacă ne-am imagina că în locul acelei tinere ar fi soția, fiica sau sora noastră, oare am fi reacționat la fel sau am fi chemat poliția?





Apoi, săptămâna trecută o jurnalistă a fost agresată în plină stradă de niște vânzători de la o gheretă, iar un trecător în loc să se implice și să scape persoana din mâinile nesimțiților, a preferat să filmeze incidentul cu telefonul mobil. Chiar așa am ajuns să ne interese dovezile mai mult decât durerea unui om? Oare când am reușit să ne transformăm în niște roboței de carton fără milă, fără spirit civic, fără nimic…

Indiferența e mare boală a moldovenilor. De aici pornesc toate nenorocirile acestei societăți. Ori, exact așa cum noi suntem indiferenți la problemele aproapelui care chipurile nu ne privesc, politicienilor nu le pasă de problemele noastre pentru că deocamdată acestea nu-i vizează direct. Și uite așa am ajuns să trăim într-o societate de carton, care poate fi doborâtă de orice furtună…

Haideți să ne scoatem voalul nepăsării de pe ochi și să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru că indiferența, nu poate naște nimic mai bun decât indiferență…