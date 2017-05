Tribunalul Bucureşti: Greva controlorilor de trafic aerian este LEGALĂ / Dragnea: Au salarii mai mari decât omologii lor din Marea Britanie

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis, marţi, că greva controlorilor de trafic aerian este legală, respingând solicitarea conducerii ROMATSA. Oricum, greva controlorilor de trafic aerian a fost suspendată temporar la ora 12.10.

"Eram convinşi că nu am greşit cu nimic, că avem dreptate, deci nu aveam nicio îndoială că acţiunea noastră ar putea fi ilegală. În ceea ce priveşte convenţia cu patronatul ROMATSA, am decis suspendarea grevei cu specificaţia că în orice moment în care vom constata că iarăşi ne blocăm, putem declara grevă cu 48 de ore înainte, respectiv două zile lucrătoare. Această convenţie a fost încheiată pentru că nu am dorit să producem probleme unor oameni nevinovaţi. Am fost obligaţi să ajungem în această situaţie. Am fost chemaţi la minister cu două zile înainte de declanşarea grevei şi ieri, cu o zi înainte. Am stabilit nişte paşi împreună cu ministerul Transporturilor, cu directorul Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu CA al ROMATSA anumiţi paşi care ar putea ajuta la deblocarea celor 50 de revendicări pe care le avem. Există şanse ca pentru cel puţin o perioadă să nu declanşăm greva generală", a declarat liderul sindicatului ROMATSA, Gabriel Tudorache, la ieşirea de la tribunal.

Sindicaliştii susţin că principala problemă o reprezintă lipsa de personal, conducerea ROMATSA intenţionând chiar să reducă posturile până în 2019, la nivelul anului 2009.





"Este foarte riscantă aceată politică, gândiţi-vă că avem locaţii cu doar trei controlori, noroc că directorul are şi el licenţă. Trebuie să te odihneşti, nu poţi să stai cu ochii într-un ecran 12 ore. Sunt reglementări internaţionale, una-două ore munceşti, apoi te odihneşti. De multe ori, nici după 12 ore oamenii nu pot pleca acasă", a mai spus Gabriel Tudorache.

"Tribunalul Bucureşti a decis că respinge contestaţia ROMATSA, respinge şi contestaţia intervenţiei accesorii a Ministerului Transporturilor făcută azi-dmineaţă, sau azi-noapte, greva fiind declarată legală şi au fost urmaţi paşii legali. E adevărat, cu drept de contestaţie în termen de 15 zile, la Curtea de Apel Bucureşti. Însă, prima instanţă care a decis că greva este legală, pe cale de consecinţă chiar şi acum greva ar putea fi reluată", a spus avocatul Anca Popescu, care a reprezentat sindicatul ROMATSA.

sursa: mediafax.ro