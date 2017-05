La sfârşitul lunii martie curent, presa rusă anunţa că Ucraina a cerut energie electrică de la aşa-zisele autorităţi din Crimeea pentru aprovizionarea regiunii de sud a ţării. Reprezentanţii Ministerului Energiei și Industriei Cărbunelui (MEIC) din ţara vecină au negat cele relatate de presa rusă, declarând că Ucraina are suficiente rezerve energetice.

Agenţia de presă RIA Novosti din Federaţia Rusă a difuzat o ştire întitulată „В Крыму рассказали о просьбах украинцев поставлять им электроэнергию” (traducere: „În Crimeea au povestit despre solicitările ucrainenilor de a le furniza energie electrică”), în care se menţionează că cetăţenii de rând din Ucraina le-au cerut autorităţilor din Crimeea să ofere energie electrică pentru regiunea de sud a ţării. Sursa citată de RIA este Zaur Smirnov, preşedintele aşa-numitului Comitet de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Crimeea. Smirnov ar fi declarat că regiunile din sudul Ucrainei au resurse energetice limitate, iar ucrainenii de rând continuă să menţină legături cu Crimeea şi acceptă faptul că această regiune a fost anexată de Rusia.



Ministerul Energiei și Industriei Cărbunelui din Ucraina:

„Ucraina are suficientă energie în sistemul său energetic…”

Asociaţia Presei Independente (API) a solicitat de la Ministerul Energiei și Industriei Cărbunelui din Ucraina informaţii dacă, într-adevăr, resursele energetice ale Ucrainei sunt limitate şi dacă a fost solicitat ajutor regiunii Crimeea. Potrivit răspunsului oferit de MEIC, aceste informaţii nu corespund adevărului, iar Ucraina n-are nevoie de energia electrică provenită din regiunea Crimeea. „ Hotărârea Cabinetului de Miniştri al Ucrainei nr. 1035 din 16 decembrie 2015 prevede că Ucraina nu are relaţii comerciale cu teritoriul aflat temporar sub ocupaţie, inclusiv cu teritoriul Republicii Autonome Crimeea. Din ianuarie 2016, Ucraina nu mai furnizează energie electrică în Crimeea. Totodată, Ucraina are suficientă energie în sistemul său energetic şi nu are nevoie de cea importată din Crimeea. În schimb, Ucraina exportă energie electrică în ţările europene, inclusiv în Polonia. Totodată, amintim că din luna aprilie 2017, Ucraina a început să exporte energie electrică şi în Republica Moldova”, se spune în răspunsul oficial al MEIC din Ucraina.

Potrivit portalului ucrainean www.stopfake.org, informaţia falsă mediatizată de RIA Novosti a fost difuzată de mai multe instituţii media din Federaţia Rusă, inclusiv REN TV, Zvezda, Russia Today, Vzglyad, Argumenty i Fakty, Pravda.ru, Vestnik Kavkaza, iar în toate aceste cazuri jurnaliştii ruşi nu au prezentat dovezi, date statistice care ar confirma că cetăţenii simpli din Ucraina acceptă divizarea de Ucraina a regiunii Crimeea şi anexarea ei la Rusia.





Lilia Zaharia

Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI).