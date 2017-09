UIMITOR! De ce problemă de sănătate scapi instant dacă bei suc de ridiche neagră

Calculii renali sunt dizolvati in urma tratamentului intensiv cu suc de ridiche-neagra: da pe razatoare o radacina si stoarce sucul. Bea cate o jumatate de pahar in fiecare dimineata, pe stomacul gol, timp de doua luni.

Drenarea ficatului si a vezicii biliare sunt printre principalele responsabilitati ale ridichii-negre, crescand cantitatea si fluiditatea biliara. Daca introduci in alimentatia ta ridichea neagra, fie si pentru cateva zile, intestinele vor trece printr-un proces de curatare foarte benefic.

Artroza se atenueaza daca faci urmatoarea cura timp de trei saptamani: ia o ridiche-neagra mare si, dupa ce-ai spalat-o, da-o pe razatoarea mica, cu tot cu coaja, si las-o la macerat intr-un litru de vin alb sec, timp de doua saptamani. Agita sticla zilnic si strecoara amestecul inainte de folosire. Bea in fiecare dimineata, pe stomacul gol, un pahar din acest sirop.





Bila este eliminata mai rapid din organism in urma consumului de ridiche-neagra. Astfel, este favorizata digestia, iar pofta de mancare creste datorita unei substante sulfurate pe care o contine aceasta leguma. De aceea, se recomanda in special persoanelor anemice si copiilor.

Rahitismul si scorbutul se vindeca in urma consumului de ridiche-neagra, datorita continutului sau bogat in vitamina C si iod. Aceeasi vitamina C tine racelile la distanta, intarind imunitatea organismului.

Tusea isi gaseste sfarsitul in urma unui tratament cu sirop: intr-un vas de pamant, asaza un strat de felii subtiri de ridiche-neagra (necuratata de coaja), altul de zahar nerafinat si tot asa pana la gura vasului. Lasa la macerat pana ce amestecul de ridiche si zahar formeaza un sirop gros, pe care-l scurgi si-l pastrezi intr-un recipient inchis ermetic. Bea trei linguri dimmineata, pe stomacul gol, si doua linguri inainte de masa de seara, timp de 2-4 saptamani.

Zilele iti vor fi mai fericite atunci cand consumi ridiche-neagra macar o data pe zi, pentru ca aceasta leguma din clasa cruciferelor este un afrodiziac renumit.



Leac pentru acnee

Sulful continut de ridiche-neagra actioneaza impotriva acneei sub forma de masca de fata, preparata astfel: da ridichea pe razatoare, stoarce-o de suc si incalzeste piureul ramas. Aplica masca pe zonele cu probleme ale fetei, stai asa cam 20 de minute, apoi clateste. Tamponeaza tenul cu o discheta demachianta inmuiata in zeama de ridiche proaspat stoarsa. Dupa zece minute, clateste cu apa minerala neacidulata.

Sursa: Realitatea.net