Ultimele 24 de ore din cauza ninsorilor: 3 persoane au decedat, iar alte 30 au fost rănite

Peste 40 de accidente rutiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in din cauza ninsorilor, in urma carora 3 persoane au decedat, iar alte 30 s-au ales cu traumatisme. Din cauza ghetusului, mai multi soferi au avut nevoie de ajutorul salvatorilor, transmite protv.md

Un microbuz care a derapat de pe sosea si a ramas blocat in apropiere de satul Lupa-Recea, Straseni a fost tractat de salvatori. Acestia au intervenit si Orhei, unde o ambulanta a ramas blocata in timpul deplasarii spre un pacient.



Cei de la Administratia de Stat a Drumurilor spun in ultimele 14 ore au intervenit cu aproape 140 de utilaje de deszapezire si au presarat in jur de 1700 de tone de material antiderapant.