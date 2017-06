Un AN de la condamnarea lui Vlad Filat

Vlad Filat a fost condamnat acum un an de către Judecătoria Buiucani la 9 ani de închisoare și o amendă de 3000 de unități convenționale echivalentul a 60 de mii de lei. Totodată bunurile care au fost dobândite ilicit fost confiscate, fiindu-i retras „Ordinul Republicii, dreptul de a acupa ocupe vreo funcție publică pe o perioadă de 5 ani. Instanța a decis și confiscarea altor averi, inclusiv a unor obiective în construcție, a unor pachete de acțiuni ale diferitor companii, câteva autovehicule ș.a.

