Un evreu născut în România a contribuit la dezvoltarea sistemului de apă din Israel

Un evreu născut în actuala localitate sălăjeană Aluniș, Shmuel Klein, a contribuit decisiv la dezvoltarea sistemului de apă din Israel, după ce a lucrat peste 41 de ani în actuala autoritate a apei din această țară, dintre care aproape 25 în funcția de adjunct al directorului general.

Shmuel Klein s-a născut în 1947, iar în 1969 s-a mutat cu familia în Israel, dar a revenit imediat în România, pentru a-și încheia studiile la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Facultatea de Geografie fizică, și a plecat din nou în Israel, în 1971.

''După ce am revenit în Israel, m-am înrolat în armată, unde, ca urmare a vârstei, am făcut 9 luni din cei trei ani. În 1972 m-am liberat și apoi, la 25 de ani, m-am angajat ca funcționar începător la Comisariatul (Direcția) apelor. Încet-încet am înaintat în carieră. După cinci ani am fost ales în Comitetul salariaților, iar apoi președinte al comitetului. Am mai ocupat câteva posturi, iar în 1990, adjunctul directorului general a renunțat la funcție și mi s-a oferit mie postul'', a declarat, pentru AGERPRES, Shmuel Klein.





El s-a pensionat de trei ani, dar cunoaște foarte bine sistemul apei din Israel, inclusiv istoricul acestuia.

''Inițial, eram ca un fel de departament în Ministerul Agriculturii. Diverse domenii legate de apă erau tratate în mai multe ministere. Problema a devenit mai importantă și, în 1997, ne-au scos de la Ministerul Agriculturii și am trecut la Ministerul Infrastructurii, care devenise un minister extrem de important. Atunci am primit mai multă independență, având competențe la nivelul de minister. În 2007 am devenit Autoritatea Apelor, majoritatea competențelor și responsabilităților în domeniul apei au fost transferate de la diferitele ministere la Autoritatea guvernamentală pentru ape și canalizare, care și prin denumire arată independența mai mare'', explică Shmuel Klein.

El spune că problema apei e foarte importantă în Israel, dar că era și mai acută în urmă cu câțiva ani, înainte de a fi implementate proiectele de desalinizare, proiecte prin care, prin tehnologii sofisticate și scumpe, apa sărată a mării este transformată în apă potabilă.

''După părerea mea, după ce a reușit acest proiect de desalinizare și au reușit să ajungă la aproape 600 de milioane de metri cubi de apă desalinizată, problema apei e mult mai simplă, pentru că sunt rezerve tot timpul. Un alt rezultat al acestui proces este creșterea semnificativă a prețului apei'', susține Shmuel Klein.

Evreul sălăjean a fost o bună perioadă singurul adjunct al directorului general, care era schimbat, conform legii, periodic, și, practic, el se ocupa de problemele importante ale instituției. Dar nu numai că a gestionat o bună parte a problemelor legate de apă din Israel, ci a și inițiat și a condus direct și câteva proiecte importante.

''Din 1974 am condus proiectul de transferare a tuturor fișelor și permiselor care țin de apă, care erau redactate manual, în sistemul computerizat. Apoi, am devenit responsabil cu tot conținutul computerelor pe toată Direcția apelor. Am inițiat și un proiect de măsurare de la distanță a nivelului apei și calității din puțuri speciale de măsurare, prin telemetrie. Instalezi în puț un aparat care îți dă, dacă vrei, în fiecare secundă nivelul apei, fără să mai fie nevoie de deplasarea oamenilor în teren. În mod asemănător e și în stațiile hidrometrice și în urmărirea cantităților de ape sondate în puțurile de extracție. Este nevoie de măsurători permanente, mai ales în anii sau în perioadele foarte secetoase'', explică Klein.

Deși merge rar în România și deși n-a mai folosit-o nici în familie, Shmuel Klein vorbește foarte bine în limba română, voit și cu dialect ardelenesc, și cu o mulțime de regionalisme, așa cum învățase în copilărie.

Din cauza resurselor limitate, apei i se acordă o atenție deosebită în Israel. Ca urmare a acestei importanțe, există o structură guvernamentală cu o largă autonomie, asemănătoare unui minister, Autoritatea Apei (Water Authority), dar și numeroase firme și companii susținute financiar de stat, care se ocupă cu soluții de managementul apei, desalinizare, reciclare a apelor uzate, irigații etc. Printre aceste firme, companii și asociații se numără Sorek Seawater Desalination Plant, Investment Promotion Center and Israel NewTech, Water Technologies Israel export institute, ICS2, Synthesis, TaKaDu, Mekorot, Utilis, Hutchison Kinrot Technology Incubator, Israel Export Institute Professionals, SupPlant, Green Horizons, Netafim, Shafdan, Aryeh Pools, Tifrah Recycled Water Reservoir and agriculture fields.

De asemenea, o importanță deosebită se acordă educării, încă de la cele mai mici vârste, în privința folosirii judicioase a apei, a protejării și reciclării acesteia.

Și cercetarea în domeniul apei și a agriculturii ocupă un loc important, iar unul dintre vârfurile în domeniu este Facultatea de agricultură din Rehovot, unde vin să studieze tineri din numeroase țări.

În perioada 12-14 septembrie, în Israel va fi organizată o amplă conferință internațională dedicată apei, Watech (Water Technology & Environment Control Exhibition & Conference) Israel 2017, care va avea ca temă ''Apa în era digitală''.



