Un miliardar a cumpărat două diamante în valoare de 50 de milioane de lire pentru fiica lui de şapte ani

Joseph Lau a cumpărat ambele diamante la licitaţiile Christie şi Sotheby. Pentru un diamant roz a plătit 18 milioane de lire sterline, iar pentru cel de-al doilea, un diamant albastru foarte rar, a scos din buzunar alte 32 de milioane de lire sterline.

Ambele diamante poartă acum numele fiicei sale, "The Sweet Josephine" şi "The Blue Moon of Josephine", informează Daily Mail.

Joseph Lau este un dezvoltator imobiliar, iar averea acestuia este evaluată la 6.5 miliarde de lire sterline. După această achiziţie, "The Blue Moon of Josephine" a devenit cea mai scumpă bijiturie vândută din istorie.





Lau nu este un necunoscut al licitaţiilor de bijuterii. În 2009, la Geneva, Lau a cumpărat un alt diamant albastru pentru care a plătit atunci suma de 9.5 milioane de dolari.

De reţinut este faptul că Lau a fost condamnat anul trecut în Macau la cinci ani de închisoare pentru acte de corupţie. Însă Joseph Lau nu a fost prezent la proces şi a rămas în liberatate deoacere Macau nu are un tratat de extrădare cu Hong Kong-ul.

Sursa: Businessmagazin.ro