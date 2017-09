Un tânăr de 23 de ani s-a aruncat aseară de la etajul 9 al unui bloc de locuit. A murit în scurt timp

Un tânăr de 23 de ani din capitala s-a stins pe loc după ce s-ar fi aruncat de la etajul 9 al unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei.

Totul s-a întâmplat ieri seara, in jurul orei 20:30. Potrivit politiei, tânărul de 23 de ani s-ar fi aruncat de la un balcon comun, de la etajul 9, al blocului in care locuia. La fata locului au ajuns politia si ambulanta. In urma traumelor pe care le-a primit, tânărul s-a stins la scurt timp, iar medicii nu am putut face nimic pentru a-l salva.

Tânărul locuia acolo împreuna cu părintii, iar mama acestuia le-ar fi spus polițiștilor ca in ultimele zile fiul ei era abătut si avea un comportament ciudat.





Autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care s-a produs tragedia si ce l-ar fi facut pe tanar sa recurga la acest gest.

protv.md