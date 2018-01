Unde sunt cele mai exotice ritualuri legate de servirea ceaiului. Ţara în care fiecare locuitor bea circa 1.000 de ceşti anual

Cea mai consumată băutură din lume, după apă, ceaiul implică o serie de tehnici de preparat şi de servit, în funcţie de ţară şi de regiune. În unele locuri ale lumii, o ceaşcă de ceai este însoţită de un adevărat ritual.



Cu zahăr ori lămâie, cu lapte sau fără, negru, verde sau chai, cu gheaţă sau fierbinte, ceaiul poate fi preparat în nenumărate feluri, cu o varietate de ingrediente, în funcţie de preferinţe, dar şi de tradiţia locului, cultură ori de tendinţele actuale.

Iată câteva tradiţii interesante legate de ceai, din câteva dintre statele cu cel mai mare consum de ceai din lume.





Turcia

Conform concluziilor unui studiu de piaţă al Euromonitor International, cu un consum mediu anual pe cap de locuitor ce depăşeşte 3 kilograme, adică echivalentul a aproximativ 1.000 de ceşti, turcii sunt imbatabili la acest capitol. Ceaiul este nelipsit din viaţa de zi cu zi a locuitorilor Turciei, indiferent că vorbim despre mic dejun, întâlniri amicale, de afaceri, negocieri pentru covoarele din bazar ori de plimbările cu feribotul pe Bosfor. Ceaiul negru este pregătit într-un ceainic special, numit çaydanlık, şi este servit cald, într-un pahar mic în formă de lalea, îndulcit cu zahăr.

Irlanda

După Turcia, în clasamentul mondial al consumatorilor de ceai urmează Irlanda. Aici, băutura aromată este consumată de mai multe ori în cursul unei zile, începând cu ceaşca de dimineaţă, de la micul dejun, continuând cu ceaiul tradiţional de la ora 11 şi cu cel de după-amiază, şi încheind cu porţia de seară, servit în jurul orei 18. Irlandezii preferă ceaiul negru, cu mult lapte şi uneori zahăr, eventual alături de un biscuit, fursec, o prăjitură ori un mic sandviş. Niciodată, însă, cu gheaţă, nici măcar în zilele caniculare.

China

Considerată a fi patria ceaiului, China are o tradiţie de 4-5.000 de ani în cultivarea acestei plante. Consumul mediu pe cap de locuitor ajunge la 400 de ceşti, ceea ce înseamnă că populaţia ţării bea într-un an 550 de miliarde de căni, conform unui studiu al Univestity of South Carolina. În China, ceaiul - verde, alb, negru sau pu-erh, este servit în cadrul unui ceremonial, în semn de respect faţă de oaspeţi, faţă de cei mai în vârstă din familie.

Marea Britanie

Britanicii sunt şi ei recunoscuţi pentru plăcerea cu care savurează fiecare ceaşcă de ceai; în total, spun statisticile, circa 1,9 kilograme de persoană, anual. Licoarea, care odinioară era una pentru aristocraţi, a devenit o băutură pentru toată lumea, indiferent de clasă socială, iar tradiţia ceaiului de la ora 5 datând de la mijlocul secolului al XIX-lea, atribuită ducesei de Bedford, Anna Russel, care obişnuia să servească această băuturi din plante alături de o gustare uşoară, pentru a-şi potoli foamea în intervalul dintre prânz şi cină. Pentru a obţine ceaiul perfect, britanicii adaugă şi puţin lapte, pentru o textură cremoasă, apoi îl servesc alături de fursecuri ori prăjiturele.

India

Ceaiul negru cu lapte şi condimente, cunoscut drept "Masala chai", este băutura naţională a Indiei, un simbol al ospitalităţii şi prieteniei, fiind omniprezent. Toată lumea îl consumă, de la cei mai săraci locuitori, la cei mai avuţi, fie ca e cumpărat de la vânzătorii de la colţul străzii, fie din restaurantele de lux. Chiar şi în zilele toride, localnicii preferă băutura fierbinte, ştiut fiind că în felul aceste îşi ajută corpul să se răcorească mai repede şi pe termen lung. Pentru aromatizarea licorii se folosesc, pe lângă ceai negru, cuişoare, ghimbir, nucşoară, cardamon, scorţişoară, anason, piper negru sau alte mirodenii, dar şi lapte.