Uraganul Irma face primele victime în Florida. Trei oameni au murit, între care un gardian de închisoare şi o poliţistă, în urma unor accidente provocate de furtună.

Uraganul Irma a fost retrogradat la nivelul 3, însă rămâne deosebit de periculos în continuare. Peste 1,8 milioane de locuinţe şi birouri au rămas fără curent, iar reparaţiile ar putea să dureze câteva săptămâni, au anunţat autorităţile. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru românii care vor să călătorească sau se află deja în Florida privind impactul uraganului Irma, ministerul precizând că numărul cetăţenilor români sau de origine română din statul american se ridică la 35.000.

Uraganul Irma a lovit Florida cu rafale de vânt de 215 km/h şi ploi torenţiale. Deşi retrogradat de la categoria 4 la 3, el este în continuare foarte periculos, a anunţat National Hurricane Center. La Naples, pe coasta de sud-est a peninsulei, se aşteaptă inundaţii cu niveluri de 3,5 până la 5 metri.

În Florida Keys, un şofer de camion şi-a pierdut viaţa într-un accident provocat de condiţiile meteo, iar în partea continentală a Floridei, din acelaşi motiv, un gardian de închisoare şi o poliţistă au decedat. În Palm Beach au arestat 43 de persoane pentru că au încălcat restricţiile din planul de urgenţă activat de autorităţi. În anumite oraşe, au fost impuse restricţii locuitorilor, de a părăsi locuinţele sau adăposturile, altfel putând ajunge la închisoare.

Vicepreşedintele SUA Mike Pence a anunţat că Donald Trump monitorizează uraganul Irma şi efectele sale, direcţionând toate resursele necesare pentru a ajuta.

Preşedintele Statelor Unite a afirmat, luni, că uraganul Irma este un mare dezastru, exact în momentul în care Irma lovea Florida, adăugând că îşi doreşte să se deplaseze în acest stat pentru a discuta cu autorităţile locale, informează site-ul agenţiei Reuters.

„Vestea proastă este că acesta este un mare monstru. În acest moment, sunt îngrijorat pentru vieţile oamenilor, nu de costuri. Sper că nu sunt foarte mulţi oameni în calea uraganului”, a declarat preşedintele SUA.

Din cauza uraganului, au fost amânate toate voturile ce trebuiau să aibă loc luni în Camera Reprezentanţilor din Congresul SUA.

Trump a mai spus că membrii Pazei de Coastă a SUA au acţionat eroic, iar Agenţia Federală pentru Managementul Urgenţelor (FEMA) a avut un răspuns foarte bun.

”Cred că partea grea abia acum începe”, a adăugat preşedintele american, care a aprobat cu câteva ore mai devreme o cerere pentru oferirea ajutorului federal către Florida şi către celelalte state afectate. Trump a precizat că va efectua foarte curând o vizită în Florida.

Irma pummeling our evacuated hotel as eye wall hits us in Naples, Fl pic.twitter.com/X7vq8Qwc10

Va fi probabil cea mai costisitoare furtună din SUA, spun analiştii economici de la Abc News.De asemenea, livezile şi tot ce ţine de agricultură. De aici sunt livrate foarte multe portocale, de exemplu. Unul dintre cele mai mari porturi din State se află în Florida şi a fost închis. Să nu uităm de carburanţi. Implicaţiile economice vorfi uriaşe şi se vor vedea în PIB-ul SUA.

Peste 1,8 milioane de locaţii au rămas fără curent electric, în 31 de districte din Florida, potrivit Florida Power and Light.

Mai mult de 750.000 de oameni sunt numai în Miami-Dade.

Uraganul Irma, ce a provocat deja trei decese pe teritoriul Statelor Unite, şi-a pierdut din intesitate, fiind trecut în clasa uraganelor de categoria a doua, însă autorităţile avertizează că pericolul nu a trecut, dat fiind că Irma are rafale de vânt de peste 170 de km/h, relatează CNN.

Preşedintele Donald Trump a aprobat trimiterea de ajutoare federale suplimentare către statul Florida pentru a ajuta autorităţile locale în eforturile de combatere a pagubelor provocate de uragan. Acest program de asistenţă include granturi pentru reparaţiile locuinţelor distruse sau pentru asigurarea adăposturilor temporare, dar acoperă şi pierderile bunurilor neasigurate.

Centrul naţional meteorologic a emis o avertizare de tornadă, în Florida şi Georgia. De asemenea, Centrul Naţional de Uragane prevede că luni, Irma va deveni o furtună tropicală de-a lungul „părţii de nord a Floridei sau a sudului statului Georgia”.

NBC 6 scrie că au avut loc mai multe arestări în Fort Lauderdale şi în Miami, după ce zeci de tineri au încercat să profite de pe urma uraganului şi au intrat să fure din case, magazine şi instituţii. Un băiat de 17 ani a fost împuşcat, fără a îi fi pusă în pericol viaţa.

Streets turning into rivers in the Brickell area due to #Irma storm surge pic.twitter.com/pZFXzub0nJ

„Staţi acasă şi aveţi grijă de cei dragi. Fiţi mulţumiţi că sunteţi în siguranţă”, a fost unul din răspunsurile autorităţilor, care atrag atenţia că nu merită să intri în închisoare pentru o pereche de tenişi.

For 1st time: looking at 2 consecutive Cat 4 landfalls in USA. #irma will put the worst hit on Keys since Donna in 1960 on same date 10Sept pic.twitter.com/qcbWujy4xC