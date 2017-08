Val de ironii în America, după ce Melania Trump s-a dus la inundaţiile din Texas cu tocuri cui şi ochelari de soare

Prima doamna a Americii, fostul manechin Melania Trump, a stârnit o avalanşă de critici pe internet după ce a ieşit marţi din Casă Albă cu tocuri cui şi ochelari de soare de aviator pentru a se deplasa în Texas, unde au avut loc inundaţii catastrofale provocate de uraganul Harvey, scrie AFP.



"Melania seamănă cu Barbie Alertă de Inundaţii. Evident, Loubs nu sunt impermeabili, fetelor", glumeşte o internaută, referindu-se la luxoasă marca de pantofi Louboutin.

"Ajutorul e pe drum, Texas! Nu fiţi îngrijoraţi, Melania poartă tocuri cui special pentru furtună", a scris pe Twitter comediantul Brad Wollack, în timp ce J.D. Altman arată că "cineva ar trebui să îi spună Melaniei că aceste tocuri sunt un pic prea mari pentru aceste inundaţii".

Jessica Kirson o felicita, ironic, pe prima doamna: "Excelenţă idee, @FLOTUS. Puteţi strânge rămăşiţele cu tocurile".

Pe lângă tocuri, Melania Trump e criticată pentru alte două accesorii vestimentare: jachetă şi ochelarii, care îi oferă un look de aviator.

Mai mulţi internauţi au comparat-o cu regina Franţei Maria Antoaneta - mergând până la a o denumi "Melania Antoaneta" - căreia îi este atribuită replică "Să mănânce coznac" atunci când i s-a spus că poporul nu are pâine să mănânce.

Se pare că prima doamna a înţeles mesajul pentru că, atunci când a aterizat în Texas, purta o şapcă pe cap pe care scria FLOTUS şi adidaşi albi.

First Lady Melania #Trump turns the tables on her critics, arrives in Texas wearing 'FLOTUS' baseball cap and white sneakers. pic.twitter.com/4TerrTBufO

And here we have Melania Trump modeling what NOT to wear to a hurricane: 5-inch stilettos.

How out of touch can you be? pic.twitter.com/tZR8o3dYxY