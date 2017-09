Victor Carapcevschi l-a învins pe campionul Italiei la box

Boxerul moldovean Victor Carapcevschi (75 kg) l-a învins ieri, în gala semifinală a turneului internațional de seniori și tineret ”Cupa Independenței”, care se desfășoară la Briceni, pe campionul Italiei, Giovanni Sarchiotto, relatează MOLDPRES.



El a fost declarat câștigător de arbitri prin decizie unanimă (3-0). ”A fost un meci dificil, dar am adoptat o tactică corectă, am respectat indicațiile date de antrenorii mei și am câștigat. Eu am crescut profesionist mult din momentul transferării cu aproximativ doi ani în urmă la Școala specializată de box din Grimăncăuți”, a declarat pentru agenție Victor Carapcevschi, triplu campion național.

În finala turneului s-au calificat după victorii clare Davron Bozorov (60 kg, tineret), Constantin Ursu (64 kg), Mihail Cvasiuc (60 kg), Vladislv Vetoșkin (60 kg, Ucraina), Mger Oganesyan (69 kg, Ucraina), Paolo di Lemia (64 kg, Italia).





Ieri au fost desemnați primii câștigători la două categorii de tineret. Titlurile au revenit lui Yan Zak (69 kg, Israel) și Laurențiu Ungureanu (75 kg, România). Ei i-au învins pe David Sabin (Moldova), respectiv, Valeriu Rozmerița (Moldova).

Turneul va continua astăzi cu o depunere de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din localitate (ora 11.00), iar pentru ora 12.00 este programată gala finală. Ediția din anul curent a reunit boxeri din șase țări: Germania, Italia, Israel, România, Ucraina și Republica Moldova. Turneul se desfășoară pentru a cincea oară.