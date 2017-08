VIDEO /// Game of Thrones, finalul sezonului 7, deja VÂNDUT de hackeri online

Ultimul sezon din Game of Thrones a fost o capodoperă, dar nu atât prin serial, cât prin cum a gestionat HBO o criză de securitate. Printre ultimele acțiuni ale hackerilor, finalul sezonului 7 din Urzeala Tronurilor ajunge online.



Grupul de hackeri Mr. Smith, responsabil de furtul a circa 1,5TB de date de la HBO, a lansat ceea ce numește al șaselea val de leaks. Ultima colecție ar fi cu ce se întâmplă la finalul sezonului 7 din Game of Thrones. HBO a refuzat să comenteze în vreun fel această întâmplare, dar deja nu mai este surprinzător că nu dorește să declare ceva pe subiect.

„Apropo, vă informăm că am vândut întreaga colecție «HBO IS FALLING» (5TB !!!) către trei clienți din deep web și am câștigat jumătate din cât am cerut de la HBO (peste șase milioane de dolari – n.r.)”, s-au lăudat hackerii într-o declarație către Mashable, publicație care susține că a primit de la hackeri dovezi că au ultimul sezon. „Le-am impus o condiție clienților noștri și ei au acceptat. Vom continua seria scurgerilor de informații din interiorul HBO, pentru a pedepsi oamenii că au încercat să ne fraierească și să încercăm să facem un exemplu din lăcomia corporației”, au completat aceștia.





Grupul de hackeri care s-a remarcat prin furtul Game of Thrones nu pare impresionat de investigația HBO, pentru care a contractat o firmă specializată în securitate cibernetică. „Spre deosebire de HBO, nu ne surprinde nimic niciodată. Așteptăm cu nerăbdare raportul FirEye… spuneți-le să se grăbească”.

Cei 5TB de date n-au mai fost până acum menționați, dar asta arată că se poate ca hackerii să fi furat de la HBO mai mult de 1,5TB și că au mai multe seriale și detalii decât s-a crezut inițial. Astfel, Urzeala Tronurilor e acum, dar pe viitor s-ar putea să vedem multe dintre noile producții HBO.

Ce se întâmplă în Urzeala Tronurilor, finalul sezonului 7

Ultimul episod, difuzat duminică, 28 august, va fi și cel mai lung din acest sezon: 78 de minute și a fost denumit „The Dragon and The Wolf”. Cea mai aşteptată scenă este cea de sex între Daenerys Targaryen şi Jon Snow. Altfel spus, ar fi acel incest pe care unii dintre fani îl așteaptă, denumit chiar „incestul anului”.

„Nu e nicio surpriză secret că asta urmează să se întâmple. Fanii care au citit cartea ştiu de ceva vreme că lucurile se îndreaptă în acestă direcţie. Chiar şi personajele în cauză îşi dau seama de asta, iar tensiunea dintre ele este din ce în ce mai mare. Tyrion glumeşte pe seama acestui lucru. Aşa că toţi ştim că scena va veni la un moment dat şi mă bucur că am fost acolo când au făcut acest pas uriaş pentru ei”, a declarat regizorul Alan Taylor, citat de publicația The Daily Beast.

Desigur, e posibil ca HBO să mai fi tras de timp și să amâne pentru sezonul următor această „dezvăluire”.

