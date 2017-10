VIDEO // Incidente violente între naţionalişti şi manifestanţii pro-Catalonia, la Valencia

O serie de incidente violente au izbucnit la Valencia, în sud-estul Spaniei. Naţionaliştii spanioli au luat cu asalt o manifestaţie a celor pro-Catalonia, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

Lupta a izbucnit la începutul marșului. Suporterii CUP și Arran au fost înconjurați de zeci de persoane care au participat la o contra-demonstrație neautorizată. În scurt timp, totul s-a transformat într-o bătaie generală, în urma căruia chiar şi un jurnalist El Pais a fost rănit, potrivit ElPais.com.

Incidentul a avut loc în contextul în care astăzi, liderul catalan Carles Puigdemont ar urma să se adreseze Parlamentului regiunii sale într-o şedinţă la care ar putea fi formulată o declaraţie de independenţă. Atmosfera rămâne însă tensionată în Spania, iar noi manifestaţii pro-secesiune sunt anunţate şi la ora la care este programată intervenţia, 18.00 (19.00 ora R. Moldova).

València 2017?Peaceful demonstrators hit by #fascist with a little help from their friends @policia.Still a domestic affair, @EU_Commission? pic.twitter.com/BE36rgTM6F