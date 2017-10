VIDEO // Un tată şi-a snopit în bătaie copilul pentru că nu a închis poarta

Un bărbat de 48 de ani şi-a bătut copilul până i-a dat sângele pentru că ar fi uitat să închidă poarta de la stradă.

Motivul pentru care bărbatul de 48 de ani și-a snopit în bătaie copilul de 9 ani: copilul ar fi uitat să închidă poarta de la stradă. Tatăl nu a fost arestat preventiv, el fiind lăsat să plece acasă.

Autorităţile au fost anunțate chiar de mama băiatului, care, șocată de rănile pe care le-a descoperit pe corpul fiului său, a sunat la 112. Acum însă, după 24 de ore petrecute în arest, agresorul se poate întoarce acasă. El l-a convins pe procuror că își regretă fapta.





„O prostie omenească și o greșeală pe care nu trebuia să o fac. Îmi pare rău… Am băut o bere… poate și de aia, să zicem", a spus bărbatul înainte să ajungă în fața procurorului.

Incidentul s-a petrecut când mama copilului era la muncă. De altfel, ea a aflat despre faptul că bărbatul său l-a lovit pe copilul cel mic peste faţă și spate de la o vecină care, la rândul ei, a aflat de la băiatul ei.

Prieten cu victima, acesta le-a atras atenția părinților săi – care păreau foarte ocupați cu treburile gospodăreşti – că vecinul lor a fost bătut, scriind un bilețel: „Tati, vezi că tatăl lui David l-a bătut rău și îi curge sânge pe față”.

„Eu am fost la muncă… M-a sunat o vecină să îmi spună că băiatul ei l-a văzut pe al meu cu o zgârietură pe față și crede că l-a bătut tati. Am rămas mirată, l-am sunat pe soțul și a zis că vorbim acasă, că nu e nimic grav. Când am ajuns acasă am văzut copilul cu cicatrice pe obraz, nu am făcut zarvă, fiindcă se juca afară, cu alți copii. Am intrat și am căutat să vorbesc cu el. L-am întrebat: „Așa se bate un copil, peste față, cu nuiaua?".