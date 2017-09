VIDEO incredibil: Americanii au DEVASTAT magazinele în Florida, profitând de trecerea uraganului Irma

Americanii din Florida au profitat la maximum de trecerea uraganului Irma. Dacă majoritatea au decis să fugă din calea urgiei, unii dintre ei au rămas pentru a da lovitura în magazinele părăsite de proprietari.

Scena șocantă a fost filmată la Fort Lauderdale, în Florida. Ușa magazinului a fost spartă, iar tinerii au putut fi văzuți fugind cu brațele pline cu produse din rafturi.

Jaful a avut loc în timp ce orașul era lovit de uraganul Irma. Înregistrarea video amator a fost preluată și difuzată de o televiziune locală din Florida.

Potrivit presei americane, și alte jafuri au fost raportate în timpul uraganului. Într-o altă înregistrare video, de altfel, sunt filmați hoți care dau buzna într-un supermarket. Unii au venit cu mașinile, pentru a lua o pradă cât mai mare.

Două mașini de poliție apar la finalul videoului și pun capăt jafului, anunță Observator.tv. Hoții au profitat de masiva evacuare ordonată în Florida, peste 6,3 milioane de oameni.

#BREAKING Local 10 cameras catch looters breaking into stores in Fort Lauderdale during #Irma https://t.co/45ESxKpUdk pic.twitter.com/tjCH1iqhH8