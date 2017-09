Postul 10TV a pregătit o ediție aniversară, întrucât 10TV împlinește un an de la lansare.

„Un an de activitate prodigios, timp în care am adus în casele dumneavoastră subiecte de ultimă oră. Ne-am aflat în miezul celor mai fierbinți evenimente, de unde am relatat realitate și am transmis informația obiectiv. Un an în care am realizat subiecte cu caracter instoric, cultural, social și politic. Am adus adevărul în fața Dumneavostră. Am muncit cot la cot cu o echipă tânără, ambițioasă și profesionistă. Nu regretăm nimic și avem planuri mari pe viitor. În cadrul ediției aniversare de astăzi am realizat o retrospectivă a materialelor difuzate în timpul acestui anișor pe care vă invităm să le urmăriți. Vom avea invitați speciali în cadrul orelor de dezbateri și bineînțeles, surprize pe care nu le divulgăm acum.

Fiţi cu ochii pe noi începând cu ora 16:00 pe micile ecrane şi live pe paginile de Facebook Unirea TV şi 10TV.



10TV este primul post de televiziune independent, fondat din donații și granturi, ce informează echidistant telespectatorii, privind realitățile din Republica Moldova și din lume, fondat la 10 septembrie 2016.