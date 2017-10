Virozele, problema numărul 1 a toamnei. Iată cum le poţi combate

Ridichea neagră are un conţinut ridicat de vitamina C, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanţi. Siropul calmează tusea şi duce la eliminarea substanţelor nocive din bronhii şi din plămâni. Aceasta ajută şi la drenarea ficatului si a vezicii biliare, scade colesterolul și previne apariția evenimentelor cardiace.

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 11 Octombrie 2017, ora: 09:10

Războiul Stelelor - The Last Jedi: Fanii francizei Războiul Stelelor sunt în delir. Compania Lucasfilm a prezentat trailerul oficial al celui mai recent episod al seriei. Filmul se va numi "The Last Jedi" şi va fi disponibil în cinematografe la sfârșitul anului....