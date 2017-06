Voluntariat unic în Moldova

Mișcarea Civică Tinerii Moldovei lansează înscrierile pentru tabăra de voluntariat „Construiește o casă”. Toți participanții au asigurat un certificat de voluntariat și o vacanță de 7 zile în România, județul Neamț, în perioada 17 - 24 iulie 2017.

Proiectul „Construiește o casă” presupune repararea din temelie a unei locuințe de către o echipă de voluntari condusă de un meșter. Activitatea va dura o săptămână și va avea loc la sfîrșitul lunii iunie, în localitatea Drochia. Costurile de cazare și masă sunt acoperite de organizatori.

În această casă urmează să trăiască o mamă singură cu cinci copii care în acest moment nu are un acoperiș deasupra capului. Rodica Carpenco a lucrat ca asistent social și pentru că salariul era foarte mic și nu își putea permite să asigure familiei cele necesare, a decis să se împrumute la bancă, pentru a iniția o afacere. În situația în care și-a părăsit un soț violent, iar fiul cel mare a început să se confrunte cu probleme de sănătate, Rodica nu a mai putut achita ratele la banca, iar banca i-a pus sechestru pe bunuri. În prezent, Rodica nu mai lucrează. Copilul cel mai mic are doar 5 luni.

„Această familie are nevoie de o casă și noi o vom construi pentru ei. În ultimile două luni am adunat banii necesari pentru materialele de construcție. De la început am promis că vom face casa cu mâinile noastre și nu vom plăti pe altcineva pentru lucru. Avem nevoie de tineri sufletiști care să meargă cu noi și să dea o mână de ajutor. Promitem și o răsplată pe măsură: distracție o săptămână la Drochia cât facem casa și după asta o săptămână în România în vacanță. Toți cei care sunt interesați - să intre pe site-ul nostru și să completeze formularul de înscriere”, a declarat Artemis Balan,vicepreședintele Mișcării Civice Tinerii Moldovei.





Înscrierile se fac până pe 20 iunie pe adresa: http://tinerii.md/hai-cu-noi-sa-construim-o-casa/

Proiectul „Construiește o casă” este parte componentă a campaniei „Marea Mobilizare Unionistă pentru 2018”, îndeplinind unul dintre obiectivele campaniei și anume cel al sprijinirii oamenilor pe care Republica Moldova i-a abandonat.

Timpul.md